Ещё
Нижегородский хлеб признан лучшим в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородский хлеб признан лучшим в России 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. На федеральном конкурсе «Лучший хлеб России-2018» хлеб ржано-пшеничный заварной «Оригинальный», произведенный на ОАО «Хлеб», получил Большой Кубок.
Организатором конкурса выступила международная промышленная академия. В нем приняли участие 28 предприятий из 17 регионов России. Всего жюри оценило 123 образца хлебобулочной продукции.
Как отметили в региональном минсельхозе, нижегородские предприятия-производители хлеба поставляют на рынок продукцию, соответствующую всем нормам и высоким показателям качества. За первый квартал 2018 года произведено порядка 38 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
Напомним, меры по борьбе с молочным фальсификатом будут усилены в Нижегородской области.
В городе N: последние новости
Минобр назвал минимальный балл ЕГЭ для получения золотой медали Пей и худей: как сбросить вес при помощи воды Топ-5 антитрендов этого года
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы19
Волочкова на отдыхе скинула купальник83
Бабкина показала фото в купальнике19
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем1
«Меня как будто изнасиловали»25
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение