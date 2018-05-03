Нижегородский хлеб признан лучшим в России

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. На федеральном конкурсе «Лучший хлеб России-2018» хлеб ржано-пшеничный заварной «Оригинальный», произведенный на ОАО «Хлеб», получил Большой Кубок.

Организатором конкурса выступила международная промышленная академия. В нем приняли участие 28 предприятий из 17 регионов России. Всего жюри оценило 123 образца хлебобулочной продукции.

Как отметили в региональном минсельхозе, нижегородские предприятия-производители хлеба поставляют на рынок продукцию, соответствующую всем нормам и высоким показателям качества. За первый квартал 2018 года произведено порядка 38 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.

Напомним, меры по борьбе с молочным фальсификатом будут усилены в Нижегородской области.