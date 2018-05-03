Во Владимире затопило два торговых центра

Фото из группы «Типичный Владимир» соцсети «Вконтакте»

Сразу два крупных торговых центра в городе Владимире пострадали после мощного ливня с градом, который накрыл вчера областной центр. В мебельном центре «Маяк» на улице Большой Нижегородской прямо на мебель, стоящую в зале, с потолка потекла настоящая река.

Аналогичный потоп случился и в одном из самых крупных торговых центров города Владимира — «Тандеме». И здесь вода текла с потолка, в результате чего пострадала выставленная на продажу мебель.

Точную сумму ущерба, которые понесли арендаторы, еще предстоит уточнить. Что же касается намоченной мебели, то, вероятнее всего, ее вскоре начнут продавать с существенными скидками. Не исключено, что арендаторы попытаются в суде добиться выплат компенсаций за нанесенный ущерб, которые предстоит оплатить собственникам торговых центров, поскольку за состояние кровли отвечает арендодатель, а не арендатор.

В социальных сетях пользователи активно публикуют видео с последствиями вчерашнего ливня. Так, улица Промышленный проезд на несколько часов превратилась в настоящую реку, которую с трудом можно было преодолеть даже на внедорожниках.