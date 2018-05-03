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Рабочие облили машинным маслом памятник Довлатову на Рубинштейна
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Рабочие облили машинным маслом памятник Довлатову на Рубинштейна 

Собака 24 минуты назад
Фото: Собака
Об этом сообщает корреспондент издания 78.ru.
Рабочие разбирали веранду кафе поблизости и у отбойного молотка порвался шланг, залив скульптуру и улицу машинным маслом. Очевидцы отметили, что рабочие пытались отмыть монумент собственными силами, но им это не удалось.
Изначально памятник писателю установили в сентябре 2016 года в недоделанном варианте. Позже скульптуру увезли на доработку в мастерскую и в октябре обновленный монумент вернулся на свое место — улицу Рубинштейна, 23 — у дома, где прозаик прожил почти тридцать лет.
В конце апреля между 15 и 17 домами на Загородном проспекте открыли сквер имени писателя Сергея Довлатова.
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