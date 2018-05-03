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Вредное или полезное насекомое живет на наших участках?
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Вредное или полезное насекомое живет на наших участках?
7dach.ru
22 минуты назад
Женский форум
Это паук, который носит свое яйцо между задними лапами. Он живет в земле, норки как у медведки, иногда ловишь медведку, а там этот паук. Чем он питается — не знаю, но на всякий случай мы его уничтожаем, а вдруг напрасно?
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