Вредное или полезное насекомое живет на наших участках?

Это паук, который носит свое яйцо между задними лапами. Он живет в земле, норки как у медведки, иногда ловишь медведку, а там этот паук. Чем он питается — не знаю, но на всякий случай мы его уничтожаем, а вдруг напрасно?