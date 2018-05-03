В Вороновском открылся новый магазин

Сегодня на территории поселения Вороновское в торжественной обстановке открылся социальный магазин, где представлены товары по низким ценам. В том числе и для льготных категорий населения.

На торжественном мероприятии присутствовали представители администрации п. Вороновское, Совета депутатов, Совета ветеранов и общественные советники Главы администрации.

В магазине представлен широкий ассортимент одежды и обуви для детей и взрослых по приемлемым ценам. Кроме этого, для пенсионеров при предъявлении удостоверения предусмотрена 20% скидка.

Магазин расположен в посёлке ЛМС вблизи кафе «Амиго». Часы работы: понедельник –воскресенье с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед.