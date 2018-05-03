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В Вороновском открылся новый магазин
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В Вороновском открылся новый магазин 

Администрация поселения Вороновское 18 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Сегодня на территории поселения Вороновское в торжественной обстановке открылся социальный магазин, где представлены товары по низким ценам. В том числе и для льготных категорий населения.
На торжественном мероприятии присутствовали представители администрации п. Вороновское, Совета депутатов, Совета ветеранов и общественные советники Главы администрации.
В магазине представлен широкий ассортимент одежды и обуви для детей и взрослых по приемлемым ценам. Кроме этого, для пенсионеров при предъявлении удостоверения предусмотрена 20% скидка.
Магазин расположен в посёлке ЛМС вблизи кафе «Амиго». Часы работы: понедельник –воскресенье с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед.
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