Анна Снаткина объяснила причину своей болезненной худобы

@snatkina_annaАнна Снаткина объяснила причину своей болезненной худобыАнну Снаткину (34) все чаще спрашивают о том, почему она продолжает худеть. Актриса хорошо выглядит, но ее фигура вызывает обеспокоенность у поклонников. Даже муж Снаткиной рассказывал в интервью, что его супруга пристально следит за весом, мол, если поправляется хотя бы на 500 граммов, тут же садится на диету. В какой-то момент Виктор Васильев (43) даже вывел из строя домашние напольные весы, чтобы Снаткина перестала каждый день взвешиваться и портить себе настроение, если цифра не соответствует ее ожиданиям. Теперь ясность решила внести и сама актриса. Она рассказала фолловерам, что держать себя в форме ее, прежде всего, обязывает актерская профессия: Друзья, вы стали часто писать о том, что я стала слишком худой. На самом деле камера телефона и профессиональная камера для съемок кино — дают совершенно разный эффект). Кинокамера прибавляет несколько килограммов, а некоторые ракурсы фронтальной — наоборот!

Публикация от Anna Snatkina | Official page (@snatkina_anna) 1 Май 2018 в 11:54 PDT Более того, актриса поделилась своим типичным меню на день. Утро она начинает с порции эспрессо с молоком, по дороге на съемки съедает йогурт без сахара. До обеда Анна перекусывает небольшим кусочком сыра или фруктом. На обед заказывает овощной салат с рыбой или нежирным мясом. Ужин артистки состоит из овощного салата или фруктов. Поклонники обратили внимание, что такие питание является слишком скудным для молодой женщины: «Меню неправильное как минимум из-за нехватки сложных углеводов — утром и в обед!», «Разве это правильное питание?Эспрессо с утра натощак?!», «Анна, я специально пересмотрела ваши старые фото. Извините, но с щечками вы выглядели здоровее и привлекательней. А сейчас какая-то болезненная худоба, вам нужно поправиться, не обижайтесь!». Впрочем, другие сочли, что Снаткина выглядит прекрасно и самое главное — нравиться самой себе, а не идти на поводу у других. Напомним, Анна Снаткина и бывший резидент проекта Comedy Club Виктор Васильев поженились в 2012 году, их свадьба стала неожиданностью для поклонников, так они до последнего держали торжество в тайне. У супругов растет 5-летняя дочь Вероника. А тем временем Анну Седокову хотят лишить родительских прав.

Публикация от Anna Snatkina | Official page (@snatkina_anna) 20 Апр 2018 в 9:42 PDT Публикация от Anna Snatkina | Official page (@snatkina_anna) 19 Апр 2018 в 8:34 PDT