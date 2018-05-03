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Памела Андерсон вновь заговорила об отношениях с Владимиром Путиным
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Памела Андерсон вновь заговорила об отношениях с Владимиром Путиным 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Портал The Hollywood Reporter опубликовал горячий фотоколлаж Дэвида Лашапеля с Памелой Андерсон и Джулианом Ассанжем, а также расспросил актрису о ее «романе» с Владимиром Путиным. В западной прессе президента России и роскошную блондинку стали связывать после ее нескольких визитов в нашу страну. В Кремле она побывала с речью о сибирских тиграх, а на экономическом форуме во Владивостоке говорила о других животных, которые могут исчезнуть с лица земли.
— рассмеялась Андерсон в ответ на предположение о ее романтической связи с Путиным, но от продолжения темы уклонилась — как и пару месяцев назад. А вот о своих дружеских отношениях с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем рассказала охотно. Актриса познакомилась с интернет-журналистом, который сейчас скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, еще до того, как он опубликовал тайные письма американских политиков и якобы независимо от этого был обвинен в изнасиловании двух шведок.
— признается Памела Андерсон.
Известно, что сейчас актриса встречается с французским футболистом Адилем Рами, который почти на 20 лет младше нее и к которому она переехала из США. О личной жизни Владимира Путина после его развода с супругой Людмилой официальной информации нет.
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Фото:Instagram
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