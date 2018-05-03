В мешок — и в монастырь. Монахиня Арсения 21 год спасает бездомных животных

Бедная и Арсения

Мы беседуем в маленькой уютной келье. Рядом на диване мирно спит кошка по кличке Бедная.

«Раньше она жила в корпусе у братьев. Потом корпус сгорел, и она прибилась к нашему. Когда она бежит по территории монастыря, то так жалобно мяукает, что иначе как Бедной её не назовёшь, — объясняет необычное прозвище монахиня.

Ещё несколько питомцев обитают в небольшой бытовке и в каморке у дворника. А на входе в монастырь стоит аквариум с котами, которых каждый может забрать домой. Только люди чаще приносят животных, чем забирают. Арсения то и дело находит у ворот мяукающие мешки и коробки, в каждой из которых от трёх до семи котят или щенков. И всех надо накормить, пролечить, пристроить…

«Я очень сильно устала, — признаётся Арсения, у которой уже нет ни сил, ни здоровья ухаживать за подкидышами. — Каждый подброшенный помёт — это колоссальный стресс. Бывает, стоишь с котятами на рынке, а их никто не берёт. Возвращаешься в монастырь, а тебя ждёт ещё один «подарочек» — хоть плачь».

Чтобы как-то воззвать к совести людей, подбрасывающих животных, монахиня на входе повесила объявление: «Уважаемые жители и гости Задонска, убедительная просьба не приносить в монастырь домашних котят, ввиду невозможности пристроить такое количество». Но это не помогло — подкидышей меньше не стало. Живность везут в монастырь из Липецка, Орла, Воронежа и даже Москвы. Иногда её становится так много, что начинается эпидемия и мор. В порыве отчаяния Арсения даже однажды хотела уехать из монастыря. Но потом передумала — всё-таки она прожила здесь полжизни, и это место стало для неё родным.

Первый котёнок

Трудно поверить, что с тринадцати лет Арсения, в то время её ещё звали Натальей, была активной кришнаиткой. А однажды попала в православный монастырь, и её жизнь полностью изменилась.

«Я даже креститься не умела, мне показали, как правильно складывать пальцы и посоветовали подойти к мощам Тихона Задонского. Я приложилась к ним, и меня как током ударило. Сознание перевернулось. Вернувшись домой, я поняла, что больше не хочу ходить в индуистский храм, христианство оказалось для меня выше всех религий», — откровенничает монахиня.

Позже Наталья, будучи студенткой геофизического факультета ВГУ, приехала в Задонск поработать волонтёром на восстановлении монастыря, да так здесь и осталась. Приняла постриг и в 23 года стала православной монахиней. Родных и друзей такой поступок девушки поначалу удивил. Они не понимали, зачем это ей — юной и весёлой. Спрашивали, от чего она бежит. В монастырь, объясняет Арсения, бегут не от людей и мира, а — к нему, к Богу. Чтобы молиться о тех, кому тяжело, помогать людям, а в её случае, как оказалось, ещё и животным. Арсения как сейчас помнит своего первого спасённого котёнка.

«Я работала на лесах в Тихоновском храме, расписывала стену. Мимо пробегали два мальчика: один нёс окровавленного котёнка, а второй бежал рядом и кричал: «Не убивай!». Я их поймала, спрашиваю: «Что случилось?». Тот, что был с котёнком, вырвался и убежал, а другой всё рассказал. Оказывается, его друг собирался убить малыша — родители сказали ему, что кошки заразные: он и топил его, и бил головой о камни… Я взяла котёнка себе. Но он так громко мяукал, что вскоре на меня пожаловались Владыке, хотели отнять и отнести в город — я не отдала».

Операция «мяу»

В монастырь животных подбрасывали и до Арсении. Просто раньше с ними особо не церемонились: сажали в мешок и вывозили на окраину села. В лучшем случае кошки и собаки разбредались по помойкам, в худшем — их просто отстреливали. Арсения не смогла с этим мириться и стала пристраивать подкидышей. Она нагружала их в клетку и несла на рынок. Но оказалось, что пристроить всех просто невозможно. На месте одних уже вскоре появляются другие. А ведь помимо кошек у монахинь есть послушание и основные обязанности.

«12 лет я работала в пекарне, пекла хлеб, — рассказывает Арсения. — Бывало, по 18 часов в сутки находилась в горячем цеху. А каждую свободную минуту выскакивала — кормить, лечить и пристраивать питомцев. Помню, однажды в стрессе — там у меня хлеб горит, тут коты со всех углов лезут, — раздала за день 32 котёнка. Думала, с ума сойду».

Потом Арсению перевели корректором в типографию, сейчас она у себя в келье печатает сорокоусты. В остальное время ухаживает за животными.

«Я неправильная монахиня, — говорит о себе Арсения. — Меня редко увидишь в храме за молитвой — я либо на рынке стою, либо в обители за кошками ухаживаю».

Многих животных приходится лечить, и лишай — это самое безобидное, что может быть. Как-то дети принесли в монастырь котёнка, у него оказался распорот живот так, что кишки вываливались наружу. Жизнь малыша висела на волоске. Так как своей ветклиники в Задонске нет, Арсения вызвала такси и поехала с котёнком в Липецк — там ждала, пока ему сделают операцию. Всё закончилось благополучно, но такая поездка обошлась монахине дорого — в несколько тысяч рублей. Иногда на животных может сразу уйти её месячный запас денег.

Кто поможет?

«Однажды лежу с высокой температурой, вдруг ко мне приходят: возле киоска замерзает котёнок. Думаю, ну неужели в этом городе нет добрых людей, которые его подберут? Я-то не одна такая. На следующий день — опять стук: мать Арсения, котёнок почти замёрз. Я, шатаясь, поплелась на улицу, забрала малыша, выходила. Такой замечательный кот вырос, спит с хозяйкой «в обнимку», — рассказывает Арсения.

За 21 год она практически в одиночку пристроила больше 12 тысяч кошек. Помощников у неё в монастыре нет — только дворник, который иногда убирает и кормит животных.

«Люди думают, о них здесь будут заботиться. Поверьте, это не так. Кроме меня никому они не нужны, — продолжает Арсения. — Здесь нет для них ни специальных помещений, ни штата сотрудников — у монахов совсем другие задачи».

Руководство монастыря также не одобряет её спасательной деятельности. Арсению это расстраивает, но и бросить всё, перестать помогать животным она не может — понимает, что без неё они погибнут. Вот если бы в Задонске нашлись волонтёры, которые согласились часть её забот взять на себя, ей бы стало чуточку легче. Но пока к ней приходят только с просьбой — помогите.

«А кто мне поможет?! Я же не «Железный Феликс», — вздыхает монахиня. Тем более, что пристраивать подкидышей с каждым годом всё сложнее: котят в монастыре берут плохо, на рынке тоже. Раньше Арсения возила питомцев к маме в Воронеж, а затем находила им хозяев через сайты (в социальных сетях у неё есть своя группа «Кошки Задонского монастыря». — Ред.). Но однажды животные там заболели чумкой, и теперь у неё нет места для передержки».

Между тем проблему можно было бы решить в зачатке — воспитанием ответственного отношения и стерилизацией. Это гораздо гуманнее, чем выбрасывать животных на улицу или подбрасывать их в монастырь, перекладывая ответственность на других людей.