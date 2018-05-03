Рубрика Bookchain: от Довлатова до Сунь-Цзы

Какие книги читают люди, о которых мы пишем? Ответ: самые разные, но иногда они совпадают. Впервые в нашей рубрике будут опубликованы два абсолютно разных взгляда на труд Ларри Кинга «Как разговаривать с кем угодно…». Будем считать, что в этом виновата мода на чтение! И это не может не радовать.

Еще радуют букчейнисты, которые не ограничиваются одной книжкой и присылают сразу несколько рецензий — спасибо, нам есть из чего выбрать!

А вам — приятного чтения!

«Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Ларри Кинг. Грамотная коммуникация лежит в основе любой успешной сферы жизни. В умелых руках слово — не просто звук, издающийся из наших ртов, а очень эффективный инструмент для достижения поставленных целей. И для того, чтобы научиться его использовать, нужны книги подобные этой.

Ларри Кинг — один из известнейших телеведущих и журналистов, который прошел сложный путь от заурядной радиостанции до самых рейтинговых телешоу в США. Поэтому у него действительно есть чему поучиться в вопросе коммуникации. В книге нет замысловатых схем, шаблонов или алгоритмов. Она построена сугубо на опыте одного человека, который поставил себе задачу — забыть про комплексы и научиться говорить с кем угодно, когда и где угодно. То, чего порой нам не хватает в обычной жизни. «Искусство войны», Сунь-Цзы. Наверное, каждый хоть раз в своей жизни задумывался, что работа порой походит на картину военных действий, где ты, выбрав (как тебе кажется) правильную сторону, сражаешься во имя процветания компании и собственного благополучия.

Данный древнекитайский трактат не зря сыскал признание во всем мире. Ведь военная стратегия применима не только на поле боя, но и в обычной жизни. Книга полна советов по стратегии, помогающих понять, что и как делать в самых безвыходных ситуациях.

Вот пример: одна, на первый взгляд, простая мысль, что «необходимо даже свои слабости в бою использовать как достоинства» способна заставить читающегося переосмыслить собственное поведение в бизнес-переговорах, давая возможность «сражаться» до последнего и побеждать. Искренне советую трактат к чтению всем, кто связан с коммуникациями, переговорами и другими очными бизнес процессами.

Игорь Лютенко, директор компании «ПРО-Интерактив»

«TED Talks. Слова меняют мир», Крис Андерсон . Крис Андерсон — идеолог, президент и главный куратор знаменитых конференций TED. Он не просто сформулировал правила эффективных публичных выступлений, а собрал опыт многолетней работы по подготовке событий, на которые зрители раскупают билеты стоимостью 700−800 долларов — просто чтобы слушать других людей.

Когда вы выступаете перед аудиторией, вы получаете от неё своеобразный кредит доверия, и этот кредит выдаётся в самой дорогой валюте: слушатель предоставляет вам своё внимание и время.

В нашем насквозь информатизированном мире внимание — ресурс ограниченный, а время — и вовсе невосполнимый: нельзя вернуть 5 минут, потраченных впустую. Книга как раз о том, как захватить внимание аудитории, как отправиться вместе со слушателем в путешествие по вашей истории, и как при этом не споткнуться и не впасть в маразм пустословия и невнятности.

Много практики, много примеров, много советов. Есть то, что надо брать на вооружение прямо завтра, есть то, чем можно вдохновиться. Тем, кто выступает перед аудиторией, даже самой малочисленной, рекомендую к тщательному прочтению.

Собрание сочинений, Сергей Довлатов . «Весь Довлатов» — это до обидного мало: 3 или 4 тома (в зависимости от издательства и года выпуска). Тем ценнее всё, что находится внутри этих обложек.

Наверное, если бы Довлатов не был столь маниакально требователен к слову (знали о том, что в довлатовском предложении нет слов, начинающихся на одну букву?), томов было бы больше в разы. Но тем-то и ценен: по Довлатову можно учиться излагать свои мысли без шелухи. Вроде бы просто и всё понятно, и смыслы, сталкиваясь, рождают подтекст и иронию, но вот попробуй сам — и то, что сказано двумя простыми предложениями, растекается на абзац-другой.

Ироничный пессимист или прагматичный оптимист, Довлатов для меня — именно стиль, почерк и образец для подражания при составлении тезисов публичных выступлений — вот так я и поставил на одну книжную полку Криса Андерсона и Сергея Довлатова.

Михаил Ярцев, директор департамента по продуктам и маркетингу Netbynet

«Маркетинговые войны», Джек Траут Эл Райс . Одна из моих любимых книг по маркетингу. Пожалуй, это живой пример маркетинга, всей основы и сути науки. Классика для маркетолога, желающего привести свою компанию к успеху.

Читается она довольно интересно, в ней множество примеров, стратегий, как поступать в той или иной ситуации. Я очень рекомендую эту книгу всем своим коллегам и сотрудникам.

«Алхимик», Пауло Коэльо . Эта книга известна миллионам читателей, она философская, добрая, с очень понятными для любого человека ценностями. В жизни часто приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями и для того, чтобы принимать в них взвешенные решения, нужно быть немного философом.

Ольга Криль, директор по контекстной рекламе агенства i-Media

«Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», Александр Фридман . Александр Фридман — гуру внедрения регулярного менеджмента — написал практическое руководство по построению системы корпоративного управления в организации. Бизнес — это не только вождение «хороводов» с сотрудниками, но и глобальные техники работы с персоналом.

Книга прекрасно структурирована, в ней приведены конкретные рекомендации (не всегда универсальные), реальные кейсы для оценки своей команды, а главное, по оценке себя как управленца. Будет полезна для менеджера любого уровня, поскольку позволяет систематизировать знания.

Из книги Фридмана мне запомнилась фраза: «Заслуживает ли уважения человек, который тратит много времени на то, чтобы забивать гвозди веником? Даже несмотря на то, что он делает это очень старательно».

Старания сотрудника — это благодатная вещь, которую, безусловно, надо поощрять. Но любой руководитель всегда должен находить время на оценку целесообразности этих стараний. Нужно анализировать старания даже самого надежного и сильного сотрудника. Время — деньги. Время, затраченное на неэффективное решение задачи, всегда можно использовать для достижения бОльших результатов. Поэтому лично я больше внимания стала уделять автоматизации процессов.

(Для начинающих руководителей рекомендую читать данный труд после легкой книги «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева ).

«Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Ларри Кинг. Ларри Кинг — известнейший телеведущий CNN . Общение — вот, что отличает человека от животного. Каждому приходится постоянно общаться — в магазине, в метро, на работе, на заправке. Плюс мы живем в век технологий, поэтому возможности общаться стало больше, пусть и общение это электронное.

Самое комфортное общение для любого — диалог с домашними. А вот от общения с незнакомыми людьми мы часто испытываем ступор, стеснение, не можем связать и двух слов, чтобы объяснить, что нам нужно. Можно закрыть глаза на то, что не получается внятно объяснить консультанту, какой смартфон нам нужен. Но что делать, когда речь заходит о более важных и принципиальных вещах? В своем труде Ларри рассказывает о том, как быть хорошим собеседником, как научиться владеть своей речью и контролировать страх при общении с любым человеком.

В книге не увидела для себя чего-то супернового, но она, как минимум, напомнила о том, как можно справиться со своей неловкостью на нетворкинговых мероприятиях. Ну и главный вывод — нужно практиковаться. Чтобы хорошо говорить — нужно в первую очередь говорить. Во вторую очередь — говорить не о себе. И в третью очередь — быть предельно искренним. Книга написана живым языком, с огромным количеством примеров из жизни. Складывается ощущение, что Ларри сидит на твоей кухне и просто беседует с тобой.