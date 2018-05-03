Как дизайнер Катя Добрякова добилась от сети супермаркетов снижения использования пластика

Три месяца назад дизайнер Катя Добрякова своим постом в Instagram запустила флешмоб с призывом обратить внимание на излишнее использование пластика в сети магазинов «Азбука Вкуса». На днях представители супермаркета ей ответили: пообещали снизить количество одноразовой тары и отказаться от бесплатных пакетов на кассах. Нам девушка рассказала, как бережное отношение к природе можно сделать модным.

Рядом с моим домом не было приличного продуктового магазина, поэтому когда я узнала об открытии «Азбуки Вкуса», была очень рада. Но начав ходить туда регулярно, обратила внимание, что они используют очень много пластика: кладут апельсины, бананы и перцы по одному в упаковку. Меня это возмутило, я стала, покупая, доставать фрукты и просить использовать контейнер еще раз. Продавцы на меня смотрели, как на сумасшедшую, и говорили: «Да ладно, нам не жалко, у нас их тысячи». Я отвечала: «А вы представьте, что все они потом отравляют ваших детей». Мне стало понятно, что уровень осведомленности продавцов очень низкий: они все многократно помещают в пакеты, за один раз их можно унести с десяток. Это нерационально, небережно по отношению к экологии и природе, но для «Азбуки» это часть маркетинга — они считают, что в премиум-сегменте клиент должен получить максимум комфорта.

Я написала в Instagram пост о том, что это абсурд. Мы живем в XXI веке — помещать в пластик апельсин, который уже и так упакован природой, очень глупо. Неожиданно я увидела живой отклик: была целая волна комментариев и лайков. Оказалось, многих задевает за живое эта тема. В фейсбуке развернулась дискуссия, а текст собрал несколько тысяч репостов. В комментариях отмечали совладельцев сети, и кто-то из них написал: «Екатерина, будьте уверены: „Азбука Вкуса“ — прогрессивная сеть, и скоро мы вернемся к вам с новостями». Также в комментариях писали, что у них у входа стоят контейнеры для раздельного сбора, но я не понимаю, какой смысл тратить силы на переработку, если можно просто не использовать тару.

Потом я создала петицию на Change.org, ее подписали 2 000 человек. Вскоре со мной связался Гринпис: они поблагодарили за внимание к проблеме и предложили действовать сообща — запустили конкурс фотографий на самую расточительную в загрязняющих отходов сеть. «Азбука» выиграла с большим отрывом.

В итоге на днях представители магазина сделали официальное заявление: они откажутся от бесплатных пакетов и будут сокращать расход пластика. Мне бы хотелось верить в то, что это не просто рекламный ход и за этими словами последует продолжение. Но на сегодняшний день, например, в супермаркете у моего дома более экологичная альтернатива — бумажные пакеты — находятся в 50 метрах от кассы, в другом конце зала.

В Германии, например, на законодательном уровне запрещено бесплатное использование пластиковых мешков: в любом магазине масс-маркета у вас попросят за него один-два евро, благодаря чему их берут гораздо реже, а немцы часто носят с собой экологичные сумки.

Планета потребляет уйму пластика, с каждым годом это становится все более очевидно. Это можно понять, даже не углубляясь в исследования, а просто посмотрев по сторонам. Когда я была в Америке, то обратила внимание, как у них все плохо — все одноразовое, ежедневно они производят и выбрасывают тонны. Я смотрела и в ужасе думала, к чему это может нас привести. Или, например, наши службы доставки: каждый кусочек хлеба или соус в индивидуальной упаковке, зачем? Все это превращается в огромные горы мусора, а потом людям нечем дышать, они живут, как на пороховой бочке — а в итоге случаются такие трагедии, как в Волоколамске.

Ввести моду на разумное отношение к экологии вполне возможно

Я не могу сказать, что я заядлый общественный деятель, который собирает отходы и отвозит их на другой конец Москвы. Я помогаю в меру своих сил — стараюсь не перепотреблять, рассказываю о проблеме своим 55 000 подписчиков, чтобы они могли взглянуть на привычный пластик с другой стороны. Чем меньше мы будем брать контейнеров, тем меньше их будут производить, потому что в них просто не будет потребности. Копить и вывозить вторсырье довольно сложно, а отказаться от лишнего пакета может каждый. Я уверена, что это может быть эффективно. Конечно, дело не только в «Азбуке» — многие производители упаковывают каждый пучок укропа. Но я надеюсь, что постепенно мы сможем хоть немного изменить ситуацию.

Я бы хотела, чтобы отказываться от пакетов и использовать специальные сумки стало модно. В той же «Азбуке», кстати, холщовые мешки стоят как чугунный мост — а ведь они должны быть доступными. Они говорят, что используют биоразлагаемый пластик, но насколько я знаю, это обманка, он распадается на куски, но все равно загрязняет природу. Мне кажется, ввести в моду разумное отношение к экологии вполне возможно: Ким Кардашьян же, например, убедила нас в том, что большая попа — это классно, хотя до этого мы десятки лет хотели видеть только худые тела.

Фото: @k_dobryakova