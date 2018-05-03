Первый экзоскелет для рабочих изобрели в России

Новое изобретение снимает нагрузку с позвоночника, разгружает коленные суставы и выдерживает до 100 килограммов веса. Как работает конструкция, каким профессиям может быть полезна? Корреспондент «360» Диана Сирази примерила экзоскелет и узнала насколько в нем комфортно передвигаться.

В маленькой коробке — большое спасение для тех, кто работает стоя. Токари, фрезеровщики и шлифовщики могут теперь не жаловаться на боли в спине. Экзоскелет словно второй позвоночник дает опору. Звучит, как фантастика.

Экзоскелет создали в конструторском бюро при поддержке Сколково. По сути, это стул, который можно носить с собой. Он надевается как инструмент. Его смысл в том, что рабочие должны работать в полуприседе. Полезным он может быть даже самым неожиданным профессиям.

Первое тестирование — сотрудник банка фасует тяжелые мешки с монетами. Работа Романа заключается в том, что должен тягать железо в один автомат из другого. В итоге молодому человеку изобретение понравилось, по его словам, оно облегчило процесс на 75%.

Пока мне очень нравится, не тяжело, и чувствую себя

какой-то супер-женщиной

— Роман.

Претензия лишь одна — слишком тяжело. Экзоскелет весит семь килограммов, его также усовершенствовали до трех. Но полностью переодевшись, начинаешь двигаться, как косолапый медведь, еле переставляя ноги. Инженеры поясняют — нужно всего лишь привыкнуть. Плюсов у изобретения гораздо больше. Также в планах изготовителей изобрести экзоскелет специально для женщин, даже в розовом цвете.

Изобретение продолжают тестировать и совершенствовать. Выпуск в промышленных масштабах запланирован на конец года. Стоимость одного — 100 тысяч рублей. Однако, говорят, эти деньги — совсем небольшие по сравнению с легкостью в тяжелой работе. И никакой усталости после трудового дня.