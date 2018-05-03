Санта Димопулос: «Всегда готовлю сыну завтрак и отправляю в школу»

Певица, солистка группы Queens и мама девятилетнего Даниэля Санта Димопулос рассказала BeautyHack о любви к здоровому питанию, победе на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу, о своих отношениях с сыном и бьютиголизме.

О сыне Даниэле

С рождением сына моя жизнь обрела новый смысл. Это очень здорово — быть мамой мальчика. Ему сейчас 9 лет, и нам так интересно вместе. Мы много путешествуем, смотрим фильмы, разговариваем, читаем.

Сын уже полноценная личность со своим мнением и мировосприятием. Сейчас Даниэль хочет быть поваром. Но думаю, что через пару лет его желания могут кардинально поменяться.

По мере возможности стараюсь всегда и везде брать его с собой. Если такой возможности нет, он остается с папой или бабушкой — им есть чем заняться. У Дэни много увлечений. Он с большим удовольствием ходит на каратэ, занимается английским и посещает дополнительные занятия по основным школьным предметам.

О помощницах и нянях

Няни у меня нет давно — справляемся своими силами. Правда, есть водитель, который возит сына на занятия. Если правильно спланировать свой день, можно успеть все. Я не из тех мам, которые переживают, что мало времени проводят с детьми — беру не количеством, а качеством совместного времяпровождения. Всегда готовлю сыну завтрак и отправляю в школу. По вечерам мы вместе делаем уроки и общаемся, после чего укладываю Дэни спать. Обожаю путешествовать с сыном и открывать вместе новые места — очень умилительно видеть восторг и удивление в его глазах.

О текущих проектах

Сейчас я помогаю Благотворительному фонду «Let's help», созданному в 2015-м основателями группы компаний «Лига». Несмотря на то, что им всего три года, ребята уже успели организовать несколько масштабных благотворительных программ. Одна из них — фотопроект «Мир глазами одиночества», рассказывающий через снимки о жизни в детских домах, приютах, гериатрических пансионатах, о которых заботится Фонд. Это целый мир с очень трогательными и пронзительными фотографиями стариков, детей сирот и животных.

Сейчас я участвую в масштабной благотворительной программе «Гiдна старiсть», направленной на улучшение жизни одиноких людей в домах престарелых. В рамках проекта, рассчитанного на три года, планируется сделать многое — от замены посуды до капитального ремонта помещений. Думаю, у нас все получится.

О способах расслабления и режиме дня Не могу себя отнести ни к «совам», ни к «жаворонкам». Я что-то между. Обычно просыпаюсь около восьми утра. Летом, когда на улице светит солнце и температура выше 20 градусов, могу встать и раньше — не хочется упускать ни единой минуты и наслаждаться погодой. Как только наступают холода, мой организм впадает в «спячку» ­— сил и энергии становится меньше. Увы, но мне сложно с этим бороться.

Лучшим лекарством от стресса считаю смену обстановки. Сразу забываешь о каких-то проблемах и неурядицах.

Массаж, медитации, тренировки ­— отличные «лекарства» от всех «болезней». И, конечно, книги, хорошее кино и подруг никто не отменял!

О том, почему важно найти своего тренера

Важно найти не просто тренера, а помощника, единомышленника и мотиватора. Это 90% успеха. Несколько лет назад я встретила Андрея Хомицкого и не прекращу благодарить судьбу за это знакомство. Он не просто тренер. Это мой друг и соратник, которым не перестаю восхищаться.

Недавно повезло еще раз. Я встретила бывшую гимнастку, известного тренера и просто красавицу Валерию Версальскую. Она занимается моей растяжкой и помогает довести фигуру до совершенства.

Когда я в Киеве, стараюсь тренироваться минимум 4 раза в неделю — многое зависит от самочувствия. Весной и летом у меня много энергии: люблю как кардио и зал, так и пилатес с йогой.

В зимнее время больше внимания уделяю растяжке, боксу. Когду улетаю куда-нибудь с семьей, стараюсь начать утро с пробежки и ходить в зал.

О победе в категории «фитнес-модель» на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу в 2011-м году

До сих пор не понимаю, как это сделала. Я бросила вызов самой себе — хотелось испытать на прочность свою силу воли и выносливость. Значительную роль сыграло то, что я с 7 до 17-ти лет регулярно принимала участие в спортивных соревнованиях. Знаете, самым сложным во всем этом стало поверить в свои силы. В то, что я могу! Конечно, это титанический труд. Особенно, если учесть, что я не переношу тренажерный зал — это скучно. Поэтому тот чемпионат стал разовым экспериментом. Попробовала, победила и пошла дальше.

О любви к СПА и режиме питания

Обожаю СПА! Но тут я капризный и балованный клиент (смеется). Больше всего мне нравится СПА на Мальдивах. При первой возможности иду на массаж — помогает держать тело в тонусе и к тому же отличный способ релаксации. О эффективных косметических процедурах можно прочитать здесь.

Зимой я немного расслабилась и набрала пару лишних кило. Но как только выглянуло солнце появилась дополнительная мотивация для занятий.

Стараюсь придерживаться правильного питания. Никогда не ем копченого, свинину, консервы. Стараюсь не есть сахар, жареное, жирное, крайне редко позволяю себе мучное.

Сыну я тоже прививаю любовь к здоровой еде. Он никогда не пьет «колу» — называем ее «черная вода». Между бургером с картошкой и пюре с рыбой Даниэль выберет второй вариант. Я рассказываю ему о правильном питании и как оно влияет на нашу жизнь. Считаю такой подход правильном.

Но это не означает, что сын не видит «запрещенки». Мороженое и сладости — его слабость. Но даже тут стараюсь найти что-то органическое с минимальным содержанием сахара и пищевых добавок.

О косметологах и любимых марках уходовой косметики

У меня два любимых косметолога — Юля и Оля, которые даже внешне похожи. Они живут в Киеве. У каждой из них я бываю раз-два в месяц. В Нью-Йорке живет «волшебница» Julie Lindh — творит с кожей настоящие чудеса. Каждый свой визит стараюсь попасть в ее профессиональные руки.

В вопросе ухода я ориентируюсь на состояние кожи, время года и геолокацию. На островах я почти ничем не пользуюсь — там она идеальна. У меня есть две любимые марки косметики — Biologique Recherche и американская Obagi. Вторая довольно «жесткая» и больше подходит для проблемной кожи. Зимой чаще всего использую плотные, увлажняющие и защищающие кремы и сыворотки, летом — облегченные эмульсии. Для ухода за телом много лет использую солевой скраб от Collistar и масла от St.Barth.

О «бьютиголизме»

Раньше была бьютиголиком — скупала все, что попадалось под руку, а потом пакетами дарила маме, сестре и подругам то, что не подошло. Но потом взяла себя в руки и пересмотрела свою расточительную привычку. Уходовую косметику теперь покупаю только по рекомендации профессионалов (почему так важно ходить к косметологу, читайте здесь). Лицо стало выглядеть гораздо лучше и соответственно вложений на поддержание отлиного внешнего вида требуется меньше.

С косметичкой дела обстоят сложнее — они разные на каждый день и для поездок. Но в каждой из них есть увлажняющий кислородный комплекс L’eauxygenante от Biologique, бальзам для губ Lukas‘ Papaw Ointment, корейские патчи под глаза, органический крем для рук St.Barth. Из декоративной много лет не изменяю туши YSL с эффектом накладных ресниц, тону Giorgio Armani, пудре-румянам Guerlain и крему для губ Becca Fig.