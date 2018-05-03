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Как подойти к православному священнику
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Как подойти к православному священнику 

Кириллица 23 минуты назад
Фото: Кириллица
Церковь — место, в которое мы приходим для духовного очищения, и с молитвой обращаемся к Господу чтобы поведать ему о своих радостях и печалях, поэтому очень важно знать все нюансы общения с церковнослужителями, чтобы не допустить по своему незнанию ошибок. В зависимости от сана священнослужителя, существуют свои нормы обращения.
Придя в церковь, не говорите «Здравствуйте», вместо этого необходимо сказать: «Слава Иисусу Христу», а в ответ вы слышите — «Навеки, слава Богу».
Прощаясь, также не следует говорить: «До свидания», а употребить: «Прости Христа ради». В ответ же вы услышите: «Бог тебя простит; Бог благословит».
Жесты
Общаясь со священником необходимо следить, чтобы ваши жесты, речь, поза, мимика, взгляд были благопристойными. На практике — человек во время разговора не должен грубить, использовать не нормативную лексику, жаргоны. Мимику и жестикуляцию также нужно держать под контролем, так как минимальная жестикуляция считается признаком воспитанности.
Категорически запрещается касаться священнослужителя руками или фамильярничать с ним. Разговаривать также необходимо на определенном расстоянии, так как, находясь слишком близко от священника, вы нарушаете не только нормы этикета, но и его личное пространство.
Во время разговора нельзя принимать вызывающую или развязную позу. Если священнослужитель стоит перед вами, вы также должны стоять, сесть можно только после того, как он вам это предложит. Взгляд должен быть смиренным, кротким, а не ироничным или слишком пристальным.
Обращение
Не принято церковных служителей, даже пожилого возраста называть по отчеству, можно только по имени.
Священник, представляясь, будет говорить о себе: «Священник Василий» например, а не называть себя по имени и фамилии. Священнослужители никогда не представляются от первого лица, а только от третьего.
При прощании или встрече, мирянам положено поклониться и испросить у священника благословения: «Простите, батюшка и благословите».
Разговаривая со священником, верующий человек должен помнить, что с ним говорит, Сам Господь, поэтому необходимо внимать словам духовного наставника.
Если нужно пригласить священника для исполнения треб, например, по телефону, то разговор не начинают со слов: «Здравствуйте». Можно спросить: «Алло, это отец …» и вкратце описать цель вашего звонка. Заканчивая разговор, нужно сказать: «Благословите».
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