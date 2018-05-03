Опасная дружба: как сохранить субординацию в коллективе

В последние десятилетия начальником-женщиной никого не удивить. Женщины заняли самые высокие позиции в больших международных организациях, правительстве и бизнесе. Гендерное равенство — принцип, который проповедует большинство современных людей. Тем не менее, согласно исследованию Hays Gender Diversity Report 2017, 62% опрошенных женщин видят барьеры для карьерного развития, а 65% отмечают существование факторов, которые препятствуют равной оплате труда мужчин и женщин.

Чтобы искоренить гендерные предрассудки и научить людей обращать внимание только на профессионализм и опыт, понадобится еще немало времени. Женщины действительно бывают эмоциональны, но в то же время более интуитивны, больше заботятся о коллективе, следят за мотивацией подчиненных, а также улаживают конфликты и одновременно решают большое количество задач.

Как не дать окружающим «сесть себе на шею», сохранить баланс, лояльность сотрудников и одновременно не прослыть жестоким и бесчувственным руководителем? Для этого существуют несколько принципов, придерживаясь которых, вы будете пользоваться уважением и непререкаемым авторитетом коллег и сотрудников.

Отделяйте рабочее от личного

Частая причина разногласий в коллективах — неумение сохранять границы между личным и рабочим. Со временем они могут стереться, особенно когда люди работают вместе долгое время. Тем не менее, разделять свою профессиональную и личную жизнь необходимо научиться самому руководителю, а также научить это делать своих сотрудников.

На неумение соблюдать границы в большей мере жалуются руководители-женщины. Они зачастую действительно больше склонны к эмпатии и сочувствию, а некоторые подчиненные могут позволить себе этим пользоваться. Такое положение дел может подорвать авторитет управленца.

Выход один — не посвящайте в детали своей жизни подчиненных и научитесь не выслушивать откровенные задушевные разговоры своих сотрудников. Не заставляйте своих сотрудников волноваться по поводу вашего настроения или рабочего настроя, а также сомневаться в адекватности или своевременности своих бизнес-решений из-за вашей личной жизни.

Договоритесь о правилах с самого начала

Следует сразу огласить все правила «игры». Это честно и справедливо. Если вы только пришли в новый коллектив в качестве руководителя, именно этого и ждут ваши новые сотрудники. Молчание нового начальника всегда вызывает страх и дестабилизирует рабочую атмосферу. Если до этого вы работали в том же коллективе и получили повышение, нововведения могут быть восприняты сначала без энтузиазма. Тем не менее, это не только ваше право, но даже ваша прямая обязанность и ответственность — организовать работу сотрудников так, чтобы и вам, и окружающим было комфортно вместе работать.

Если вы уже общаетесь на работе так же, как и за ее пределами, а ситуация зашла далеко и перестала вас устраивать, то стоит начать этот разговор при ближайшем удобном случае, чтобы ваши метаморфозы из начальника-подруги в «железную леди» не стали неприятным сюрпризом. Во время открытого разговора с сотрудниками объясните свою принципиальную позицию: на работе и в рабочее время главная задача каждого — профессионально выполнять свои обязанности.

Не заводите любимчиков

Все принципы вашей работы должны соблюдаться в равной степени по отношению ко всем сотрудникам. Какими бы сложными или, напротив, хорошими ни были отношения в коллективе, любой профессиональный менеджер должен быть максимально объективным по отношению к членам своей команды и оценке их работы. Если дружба начнет влиять на принятие решений или на вашу объективность, то свой авторитет как руководитель вы потеряете очень быстро и, возможно, навсегда.

Женщинам-руководителям свойственны тактичность, деликатность, а также страх обидеть лояльных и преданных сотрудников. Конструктивная критика может быть направлена на любого сотрудника, вне зависимости от личных отношений.

В моей практике был кандидат, которому отказали из-за собранных рекомендаций с предыдущего места работы. Когда стали разбираться в сложившейся ситуации, выяснилось, что руководителем того кандидата была его мама. Плохие рекомендации дали почти все его коллеги, поскольку со стороны видели проявление особенного отношения, поблажек, непрофессионализма.

С обратным примером я также однажды столкнулась, когда женщина-руководитель не смогла дать адекватную развивающую обратную связь своей подчиненной, поскольку они были подругами. Закончилось все это не очень хорошо: менеджер не росла в профессиональном плане, руководитель ее жалела, сотрудница не работал качественно. В итоге, личные отношения также сошли на нет, и они разошлись по разным компаниям.

Не дружите против

В ваших интересах не дать ни одного повода для сплетен и интриг. С психологической точки зрения иногда полезно иметь на работе кого-то, кому можно выговориться. Желательно, чтобы этот человек не имел отношения к вашей непосредственной деятельности, работал бы в соседнем подразделении и не был бы связан с вами общими проектами. Именно в этом случае можно рассчитывать на объективную оценку и незаинтересованный совет.

Вне зависимости от того, с какой стороны отношений «начальник-подчиненный» вы находитесь, не позволяйте себе обсуждать других коллег или жаловаться на них. Не зря говорят, что мир тесен. Никогда не угадаешь, кто с кем дружит, водит детей в один сад или вместе ходит на йогу. Более того, никогда не угадаешь, как человек транслирует или приукрасит твои реплики, вырвав их из контекста. Говоря что-то о человеке за его спиной, легче всего нажить себе врага на работе.

Умный руководитель всегда объективен, справедлив и не замешан в коллективных сплетнях и интригах.

Помните, кто здесь начальник

Любой руководитель — тоже человек, который хочет проводить время с приятными и близкими по духу людьми: ходить вместе в кино, театры, на выставки, отмечать значимые успехи друг друга и вместе праздновать дни рождения. К тому же такие мероприятия зачастую хорошо сплачивают команду, позволяют лучше узнать друг друга и при этом не вредят работе.

Однако не стоит забывать, что даже в моменты отдыха вы все равно остаетесь за главного. Именно это делает вас хорошим руководителем в самом полном понимании этого слова. Не важно, чем вы занимаетесь вместе со своими сотрудниками, вы всегда должны быть за старшего. Теперь ваша вечная задача — следить за общей атмосферой в коллективе, а также заботиться о каждом сотруднике в отдельности не только на работе. Так вы добьетесь искреннего уважения своих сотрудников и коллег.

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