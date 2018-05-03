Как вырастить отличные огурцы: секреты ухода за рассадой

Каждому дачнику хочется, чтобы свежие овощи появились на столе как можно скорее, и особенно привлекательными становятся ароматные хрустящие огурчики. Чтобы получить ранний урожай огурцов, многие выращивают их через рассаду.

Рассада огурцов

Однако начинающие огородники нередко сталкиваются с трудностями в этом деле и вместо крепких сеянцев получают болезненных доходяг, которые отказываются плодоносить. Давайте разберемся в предпочтениях этой культуры и выясним, как вырастить отличную рассаду огурцов.

Сроки посадки

Залогом получения хорошей рассады огурцов являются правильно рассчитанные сроки посадки семян. Рассчитать их несложно. Для этого нужно отталкиваться от возраста сеянцев, готовых переселиться на грядку — это 25-30 дней. К ним прибавляем еще 3-6 дней, которые уйдут на прорастание семян (данный интервал зависит от того, будете ли вы подвергать семечки предпосевной обработке или высадите их сухими).

Огуречная рассада готова к высадке в грунт через месяц после посадки

После этого необходимо освежить в памяти весенние погодные условия вашего региона за последние несколько лет и определиться, когда вы сможете пересадить рассаду в открытый грунт или теплицу. Стоит помнить, что эта теплолюбивая культура не вынесет возвратных заморозков (в открытом грунте), приостановится в росте при температуре ниже +15°С, а показатели термометра с отметками ниже +10°С, которые наблюдаются более 2-3 суток, запустят необратимые процессы в тканях растений. Поэтому высаживать рассаду на грядку нужно только с приходом устойчивого потепления, когда температура воздуха в дневное время будет находиться на уровне как минимум +18…+20°С.

Рассаду огурцов высаживают в грунт с приходом устойчивого потепления

От предполагаемой даты высадки рассады отсчитываем в обратном направлении полученные 4-5 недель, которые вы потратите на выращивание огуречных сеянцев, и получаем срок посева семян на рассаду. К примеру, подмосковным дачникам, выращивающим огурцы в открытом грунте, погодные условия позволяют высадить рассаду на грядку в середине или конце мая, поэтому они приступают к севу семян во второй-третьей декадах апреля. Обладатели необогреваемых теплиц смогут порадовать себя более ранним урожаем ароматных огурчиков — они высаживают семена на рассаду в конце марта или начале апреля, а подросшие сеянцы переселяют на тепличную грядку в конце апреля или первой декаде мая.

Выбор семян

Добиться хорошего плодоношения от партенокарпических и самоопыляемых сортов и гибридов гораздо проще, поскольку такое явление, как пустоцвет, у них встречается крайне редко (только в случае серьезного сбоя в микроклимате или питании). А вот пчелоопыляемые разновидности, формирующие раздельнополые соцветия, часто страдают от этого «недуга». Но у пчелоопыляемых огурцов есть один секрет: их урожайность зависит от возраста семян, которые были использованы для посадки. Такие огурцы при выращивании из свежесобранных (прошлогодних) семян формируют малоплодовитые кусты с большим количеством мужских соцветий, как раз и именуемых пустоцветом.

Не стоит использовать для посадки свежесобранные семена пчелоопыляемых сортов

При посадке двухлетних семян урожайность таких растений будет гораздо выше. Идеальный вариант для посадки — 3-4-летние семечки. А вот спустя 6 лет хранения всхожесть семян огурца начинает снижаться, и к 9 году они становятся непригодными для посадки. Поэтому обязательно обращайте внимание на дату упаковки семян пчелоопыляемых сортов. Свежий посевной материал лучше отложить в закрома и использовать для посадки через 1-2 года. Искусственно «состарить» свежие семена пчелоопыляемых сортов и увеличить на будущих кустах число женских соцветий, ответственных за появление завязи, можно с помощью нехитрого приема. Для этого за 1,5-2 месяца до посадки их нужно завернуть в тканевый мешочек и подвесить у батареи, где температура будут держаться на уровне +28…+30°С.

Выбор тары для посадки

К моменту посадки семян у вас наготове должна быть подходящая тара. Поскольку эта культура очень болезненно переносит повреждение корневой системы, ее лучше сразу высаживать в отдельные емкости, минуя процесс пикировки. Для этого подходят торфоперегнойные горшочки или пластиковые стаканчики.

Для посадки огурцов лучше сразу подобрать отдельные горшочки

Можно посеять семена сначала в компактные рассадные кассеты. Но важно помнить, что по мере роста сеянцев придется расширять пространство между ними, чтобы они не касались друг друга листьями. Поэтому при таком подходе через пару недель после посадки вам потребуется перевалить растения из кассетных ячеек в отдельные стаканы и расставить их на подоконнике с оптимальным интервалом.

Огурцы на начальном этапе можно выращивать в рассадных кассетах, а позднее перевалить в более просторные емкости

Подготовка почвосмеси

При выращивании огуречной рассады важное значение имеет правильно подобранный грунт. Он должен быть легким, рыхлым, воздухо— и водопроницаемым (но при этом влагоемким) и содержать достаточное количество питательных веществ. Такой субстрат можно приобрести в садоводческом магазине. При этом предпочтение стоит отдавать не универсальным почвосмесям, а грунту, специально предназначенному для выращивания рассады огурцов. Экономные дачники могут приготовить питательную почвосмесь самостоятельно. Для этого нужно смешать в соотношении 1:2:1:1 дерновую землю из лиственного леса, хорошо вызревший перегной, торф и крупнозернистый песок. На ведро такой смеси нужно добавить стакан просеянной древесной золы, 3 ст. ложки двойного суперфосфата и 1,5-2 ст.ложки сульфата калия.

Для выращивания рассады огурцов необходимо использовать рыхлую плодородную почвосмесь

Покупной субстрат проверенного производителя не нуждается в обеззараживании, а вот самостоятельно приготовленная почвосмесь потребует обязательной подготовки перед использованием. Для этого заготовленный с осени грунт можно оставить на зиму на улице для промораживания либо незадолго до посадки рассады пролить обеззараживающим раствором. Отличный вариант — баковая смесь «Фитоспорина-М» и «Фитоверма».

Обработка семян перед посадкой

Если вы приобрели семена огурцов, покрытые «миксом» удобрений и стимуляторов, смело высаживайте их на рассаду сухими — такой посевной материал не требует дополнительных обработок. А вот над обычными семечками стоит дополнительно похлопотать. В первую очередь их нужно обеззаразить и освободить от патогенной микрофлоры (а собственноручно собранные семена дополнительно откалибровать, выбрав полновесные экземпляры). Для этого семена помещают на 20-30 минут в крепкий раствор марганцовки, а затем промывают под проточной водой. Альтернативой может стать нагретый до +40…+45°С 3%-ный раствор перекиси водорода, в котором выдерживают семена в течение 10-15 минут, либо раствор какого-либо фунгицида, приготовленного по инструкции (медный купорос, «Фундазол», «Алирин-Б», «Фитоспорин-М» и др.).

Семена перед посадкой необходимо обеззаразить

После обеззараживания семена можно слегка подсушить и высадить в подготовленную тару. Но если вы желаете ускорить их наклевывание и увеличить энергию всходов, имеет смысл намочить посевной материал в питательном растворе. Для его приготовления лучше воспользоваться комплексным органоминеральным препаратом, обогащенным микроэлементами. В таком растворе нужно смочить отрезок х/б ткани или марли, завернуть в него семечки и оставить их на сутки в теплом месте при температуре +26…28°С.

Посадка

Семена огурцов высаживают в емкости, наполненные на 2/3 объема увлажненным грунтом. Если недостатка в семенах нет, лучше высадить в каждый горшочек по два семени, а после появления всходов оставить в таре один наиболее сильный экземпляр. При удалении слабого ростка его стебель подрезают на уровне почвы, а не выдергивают с корнем, чтобы не повредить корневую систему растущего рядом растения.

Выборку проводят после раскрытия семядолей на сеянцах

Семена присыпают почвой слоем 1-2 см, слегка ее уплотняют и орошают водой из пульверизатора. Чтобы исключить пересыхание грунта, на одномерные горшочки сверху можно положить стекло, а разнородные емкости нужно обернуть пленкой.

Уход за рассадой

В период выращивания рассады необходимо считаться с предпочтениями этой культуры и стараться создать для нее максимально благоприятные условия.

Температурный режим

Тару с высаженными семенами до появления всходов нужно держать при температуре +26…+28°С. С появлением петелек всходов пленку с горшочков нужно снять и переставить их на самый светлый подоконник. После того как ростки распрямятся и раскроют семядольные листья, температуру в помещении необходимо понизить до +20…+22°С в дневное время и +16…+18°С ночью.

В излишне теплом помещении огуречная рассада сильно вытягивается

Через 13-15 дней после полных всходов приступают к закаливанию подросших сеянцев. В этот период их необходимо плавно приучить к более существенным перепадам температур. Для этого нужно приоткрывать форточку на том окне, где стоит тара (но избегать при этом сквозняка), а при благоприятной уличной погоде выносить растения на балкон, приучая растения к потоку свежего воздуха и прямым солнечным лучам. В первый день такое закаливание должно длиться не более 1-2 часов. С каждым днем интервал «прогулки» понемногу увеличивают. При этом важно не допускать понижения температуры воздуха ниже +15°С. Для этого рядом с рассадными горшочками, где бы они ни находились — на подоконнике или на балконе, — всегда должен лежать термометр.

Подсветка

Помимо правильного температурного режима, который не позволит огуречной рассаде вытянуться, необходимо позаботиться о наличии дополнительной подсветки. Огурец — культура короткого светового дня, продолжительность которого составляет 10-12 часов. Однако эти часы должны проходить при интенсивном солнечном освещении.

Рассада огурцов нуждается в интенсивном освещении на протяжении 10-12 часов в сутки

Поскольку весной часто устанавливается пасмурная погода, у вас должны быть наготове световые приборы — фитолампы, светодиодные светильники или люминесцентные лампы. Ими досвечивают рассаду по утрам и вечерам в ясную погоду, доводя длину светового дня до оптимальных значений, а в пасмурную погоду оставляют включенными на целый день.

Полив

Рассада влаголюбивых огурцов нуждается в регулярном поливе и поддержании повышенной влажности воздуха. В этом деле важно придерживаться золотой середины и проводить полив с такой периодичностью, чтобы не допускать ни сильного пересыхания земляного кома в горшочках, ни его переувлажнения. Грунт в емкостях должен постоянно находиться в умеренно влажном состоянии. Спустя несколько часов после каждого полива необходимо аккуратно разрыхлять почву в рассадной таре на глубину не более 1 см, чтобы обеспечить приток кислорода к корням огурцов.

Рассада огурцов потребует регулярного полива и поддержания повышенной влажности воздуха в помещении

Не забывайте ежедневно орошать воздух вокруг растений из мелкодисперсного опрыскивателя. Это особенно актуально, если в период выращивания рассады в вашей квартире продолжают работать отопительные приборы. Для опрыскивания так же, как для корневого полива, необходимо использовать только отстоянную воду комнатной температуры.

Подкормка

Огуречная рассада интенсивно растет и уже через месяц готова к высадке в грунт. Поэтому если вы использовали для посадки плодородный грунт, можно полностью отказаться от проведения подкормок.

Рассада, выращиваемая на плодородном субстрате, не нуждается в подкормках

Но иногда даже при правильном уходе сеянцы начинают отставать в развитии, их листья теряют интенсивную зеленую окраску или покрываются желтыми пятнами. Причиной такого неприятного явления может быть недостаток питательных веществ в грунте, что чаще всего случается у тех дачников, которые использовали для посадки покупной субстрат сомнительного качества (например, приобрели его не в специализированном магазине, а на стихийном рынке). В данном случае имеет смысл подкормить сеянцы раствором полного органоминерального препарата, обогащенного комплексом микроэлементов («Биогумус», «Крепыш», «Кемира», «Гуми» и др.). Питательный раствор необходимо готовить строго по инструкции к выбранному препарату и вливать его в горшочки по предварительно увлажненной почве.

Дополнительные хитрости

По мере роста рассады необходимо понемногу заполнять оставшееся пространство в горшочках той почвосмесью, которую вы использовали для посадки. Такой прием придаст устойчивости сеянцам и поможет им сформировать мощную корневую систему.

Свободное пространство в стаканах необходимо постепенно заполнить грунтом

Если пересадка рассады в грунт затягивается из-за неблагоприятных погодных условий, а растениям становится явно тесно в своей таре, нужно аккуратно перевалить их вместе с земляным комом в более просторные горшки. Пустоты между стенками необходимо заполнить питательным грунтом, а сами сеянцы заглубить в почву на 2-3 см. За пару дней до высадки на грядку обработайте рассаду по листу раствором какого-либо адаптогена («Эпин Экстра», «Энерген», «Циркон» и др.), который поможет растениям стойко пережить грядущую стрессовую ситуацию.

При правильном подходе через 4-5 недель вы получите крепкую здоровую рассаду огурцов

Эти несложные приемы помогут вам получить отличную рассаду огурцов, которая к моменту пересадки будет иметь толстый коренастый стебель и 4-5 настоящих листьев насыщенного зеленого оттенка. А огурцы, которые в «малолетстве» были окружены заботой и вниманием, непременно захотят отблагодарить своего хозяина щедрым урожаем ароматных хрустящих зеленцов.