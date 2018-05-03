Безответная любовь к Сандре Баллок привела к убийству

Безответная любовь к Сандре Баллок стоила Джошуа Корбетту жизни.

Несколько лет назад безумно влюбленный в Сандру Баллок мужчина 40 лет, узнав где она живет, залез к ней в дом. Испуганная актриса заперлась в ванной и вызвала полицию. Прибывшему наряду влюбленный заявил, что он — не кто иной, как муж Сандры.

"Псевдосупруга" задержали, но адвокат Корбетта смог доказать, что он невменяем. После суда Корбетта отправили на лечение в психиатрическую клинику и запретили даже близко подходить к Сандре несколько лет. Но он не смог удержаться, и полиция пришла к нему в дом. Не желая сдавать, Джошуя Корбетт 2 мая 2018 года покончил с собой.

Неразделенная любовь к знаменитостям часто становится драмой для жертв амура. К Тейлор Свифт заявился поклонник Брюс Роули. Он пытался привлечь Тейлор деньгами — просто бросил крупную сумму через невысокий забор ее дома. Деньги перед этим он похитил из банка.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

— Большой вопрос по поводу большой любви. Насколько такой влюбленный был психически здоров? За актрисами, актерами ходят толпы людей не совсем здоровых. У каждого есть свой определенный круг — они их караулят у машин, требуют взаимности. На театральном жаргоне их называют «сырами и сырихами». Они являются большой проблемой во всем мире. Такие люди не дают спокойно жить своим героям, забрасывают своими письмами.

Очень часто среди них есть активные душевно больные. Эту компанию можно отнести к психопатам. Это как раз психопатия, которая создает проблемы объекту, возвышая его. А вот когда у человека шизофрении, то это уже может привести к опасному обороту. Они готовы своего кумира «забрать».

Так что не нужно создавать кумира — но это осознают только психически здоровые люди. Когда я начинал свою врачебную практику, то сталкивался с такой публикой. Это было еще во времена Советского Союза. Актера Ланового, к примеру, сильно доставали неуравновешенные дамы. Но, когда он или его коллеги, пытались обратиться в милицию — там разводили руками. «Они не совершают в отношении вас уголовных преступлений. Они же вас просто любят — а В СССР любить не запрещено». Такая вот была коллизия.

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