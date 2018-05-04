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Беременная Анна Хилькевич пожаловалась, что начала стремительно полнеть
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Беременная Анна Хилькевич пожаловалась, что начала стремительно полнеть 

Letidor.ru 49 минут назад
Фото: Letidor.ru
Анна Хилькевич, получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале «Универ. Новая общага», в настоящий момент ждет второго ребенка. На днях беременная актриса посетовала, что из-за ожидания крохи довольно быстро поправляется.
Все, я начала расти вширь, причем на все 360 градусов. И может, конечно, с прошлой беременностью было так же (ведь по итогу с Ри я набрала 20кг), но в этот раз психологически я совсем не могу принять стремительно растущие бока, попу и все остальное. В одежду не влезаю, все сидит странно, только живот радует, а на сладкое тянет страшно, к тому же я наивно думала, что летом будет проще во всем.
Звезда добавила, что ее супруг лишь смеется над ее переживаниями и называет ее «любимая пухляшка». «Но на всякий случай на ужин себе киноа с травой закажу», — подытожила анна Хилькевич.
Напомним, в августе 2015 года Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. Недавно звезда сообщила публике, что ждет второго ребенка
Фото: Instagram @annakhilkevich
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