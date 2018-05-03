Беременная Анна Хилькевич пожаловалась на лишний вес и показала фигуру 

Анна Хилькевич всего несколько недель назад рассекретила свою вторую беременность, но уже активно делится с поклонниками тяготами интересного положения. Сейчас актриса вместе с мужем и дочкой отдыхают в Турции. Несколько часов назад Хилькевич опубликовала фото из бассейна с испуганным лицом. В подписи к снимку Анна поделилась с миром своими проблемами с лишним весом.
— написала Анна.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях подписчицы Анна делятся своими опытами материнства и беременности, а также поддерживают актрису. Стоит отметить, что после первых родов Хилькевич довольно быстро вернулась в былую форму и смогла снова блистать в молодежном сериале «Универ. Новая общага». Разумеется, не обошлось без спорта и правильного питания. И сейчас Анна признается, что на отдыхе она отдает предпочтение исключительно легкой и полезной еде.
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Фото:Instagram