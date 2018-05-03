Беременная Анна Хилькевич стремительно набирает лишние килограммы

@annakhilkevichБеременная Анна Хилькевич стремительно набирает лишние килограммыАнна Хилькевич (31) вместе с мужем и дочерью проводят майские праздники на курорте в Турции. Беременная актриса рассказывала фолловерам, что в Москве ей зачастую недостаточно тепла и солнца. На теплые дни в столице сейчас грех жаловаться, но моря многим точно не хватает. В Турции актриса не отказывает себе в солнечных ваннах и калорийных блюдах. Единственное, что неприятно удивляет Хилькевич — это стремительно растущий вес. Конечно, она все это проходила, будучи беременной первый раз. Но вновь прибавить двадцать килограммов актриса очень боится: Все, я начала расти вширь. Причем на все 360 градусов и может, конечно, с прошлой беременностью было также (ведь по итогу с Ри я набрала 20 кг), но в этот раз психологически я совсем не могу принять стремительно растущие бока, попу и все остальное. В одежду не влезаю, все сидит странно, только живот радует. На сладкое тянет страшно, к тому же я наивно думала, что летом будет проще!

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 3 Май 2018 в 4:46 PDT Супруг актрисы над страхами жены посмеивается: ему нравится как выглядит «любимая пухляшка». Анна же старается себя по мере возможностей сдерживать — на ужин заказывает салат с киноа. А потом… десерт. Поклонники поддерживают молодую маму, уверяя, что после родов она быстро вернется в форму: «Да похудеете. Я все три раза набирала по 16-18 кг. И похудела. Вот сейчас съела полторы пиццы! Одна! Вчера еще на дискотеке торт сметанник, наполеон и корзинку с клубникой», «Если вширь растете, то будет вторая девочка у вас!», «Да вы чего, Анна? Худышка вы наша, поздравляю вас с вашей второй беременностью. Ведь детки цветы жизни! похудеете потом сто раз!». А тем временем Леру Кудрявцеву поздравляют с долгожданной беременностью.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 1 Май 2018 в 11:43 PDT Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Май 2018 в 7:29 PDT