Ещё
Беременная Анна Хилькевич стремительно набирает лишние килограммы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Анна Хилькевич стремительно набирает лишние килограммы 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@annakhilkevichБеременная Анна Хилькевич стремительно набирает лишние килограммыАнна Хилькевич (31) вместе с мужем и дочерью проводят майские праздники на курорте в Турции. Беременная актриса рассказывала фолловерам, что в Москве ей зачастую недостаточно тепла и солнца. На теплые дни в столице сейчас грех жаловаться, но моря многим точно не хватает. В Турции актриса не отказывает себе в солнечных ваннах и калорийных блюдах. Единственное, что неприятно удивляет Хилькевич — это стремительно растущий вес. Конечно, она все это проходила, будучи беременной первый раз. Но вновь прибавить двадцать килограммов актриса очень боится: Все, я начала расти вширь. Причем на все 360 градусов и может, конечно, с прошлой беременностью было также (ведь по итогу с Ри я набрала 20 кг), но в этот раз психологически я совсем не могу принять стремительно растущие бока, попу и все остальное. В одежду не влезаю, все сидит странно, только живот радует. На сладкое тянет страшно, к тому же я наивно думала, что летом будет проще!
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 3 Май 2018 в 4:46 PDT  Супруг актрисы над страхами жены посмеивается: ему нравится как выглядит «любимая пухляшка». Анна же старается себя по мере возможностей сдерживать — на ужин заказывает салат с киноа. А потом… десерт. Поклонники поддерживают молодую маму, уверяя, что после родов она быстро вернется в форму: «Да похудеете. Я все три раза набирала по 16-18 кг. И похудела. Вот сейчас съела полторы пиццы! Одна! Вчера еще на дискотеке торт сметанник, наполеон и корзинку с клубникой», «Если вширь растете, то будет вторая девочка у вас!», «Да вы чего, Анна? Худышка вы наша, поздравляю вас с вашей второй беременностью. Ведь детки цветы жизни! похудеете потом сто раз!». А тем временем Леру Кудрявцеву поздравляют с долгожданной беременностью.
Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 1 Май 2018 в 11:43 PDT  Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 2 Май 2018 в 7:29 PDT
Лиза: последние новости
Агате Муцениеце наконец-то удалось избавиться от лишних килограммов Екатерина Волкова созналась, что стыдится себя Тамара Гвердцители рассказала, как экстренно сбросила 20 килограммов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник84
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем2
Бабкина показала фото в купальнике31
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Девственная плева: что нужно знать15
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение