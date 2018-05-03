Ещё
Агате Муцениеце наконец-то удалось избавиться от лишних килограммов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агате Муцениеце наконец-то удалось избавиться от лишних килограммов 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@agataagataАгате Муцениеце наконец-то удалось избавиться от лишних килограммовАгата Муцениеце (29) вместе с мужем Павлом Прилучным (30) и двумя их детьми проводят майские каникулы в Дубае. Супруги любят местные пляжи и часто отдыхают в ОАЭ. Подготовку к отпуску актриса начала еще два месяца назад. Тогда же Агата посетовала, что никак не может сбросить три лишних килограмма. Именно столько осталось после рождения дочери Мии два года назад. Актриса не скрывает, что любит перекусить фастфудом и не приемлет изнурительных физических тренировок. Спорт обязательно должен приносить удовольствие, считает Муцениеце. Поэтому для себя она выбрала занятия на пилоне. Они как ничто развивают выносливость и укрепляют мышцы. Еще недавно актриса писала: Хоть на улице снег и слякоть, я верю что лето близко! Как начался Голос «дети», было 59! Моя цель — 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну ка смелые, делитесь, кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати коллективно, не жрать легче! И на тренировки ходить тоже) так что, если вы, валяетесь на диване) идите собирайте форму в сумку) надо идти на тренировку!
Публикация от Agata M (@agataagata) 30 Апр 2018 в 12:29 PDT  Что ж, спустя два месяца актриса и телеведущая добилась результата. На последних пляжных фотографиях она демонстрирует завидную фигуру без намека на лишние кило. Поклонники восхищаются молодой мамой: «Ваша семья просто идеальна. Я в будущем хочу взять пример с вас! Такие красивые, жизнерадостные», «Агата, вы прекрасно выглядите! Стройная, но не пересушенная! Так держать!», «Агата, любуюсь вами! Вы потрясающая, настоящая и красивая! Мне кажется, вы прекрасный человек». Фолловеры также надеются, что в будущем у пары появится долгожданный третий ребенок. Павел Прилучный не скрывает в интервью, что хочет стать многодетным отцом. А тем временем Леру Кудрявцеву поздравляют с долгожданной беременностью.
Публикация от Agata M (@agataagata) 29 Апр 2018 в 12:48 PDT  Публикация от Agata M (@agataagata) 2 Май 2018 в 3:01 PDT
Лиза: последние новости
Беременная Анна Хилькевич стремительно набирает лишние килограммы Екатерина Волкова созналась, что стыдится себя Тамара Гвердцители рассказала, как экстренно сбросила 20 килограммов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова на отдыхе скинула купальник84
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем2
Бабкина показала фото в купальнике32
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Девственная плева: что нужно знать15
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение