Агате Муцениеце наконец-то удалось избавиться от лишних килограммов

@agataagataАгате Муцениеце наконец-то удалось избавиться от лишних килограммов Агата Муцениеце (29) вместе с мужем Павлом Прилучным (30) и двумя их детьми проводят майские каникулы в Дубае. Супруги любят местные пляжи и часто отдыхают в ОАЭ. Подготовку к отпуску актриса начала еще два месяца назад. Тогда же Агата посетовала, что никак не может сбросить три лишних килограмма. Именно столько осталось после рождения дочери Мии два года назад. Актриса не скрывает, что любит перекусить фастфудом и не приемлет изнурительных физических тренировок. Спорт обязательно должен приносить удовольствие, считает Муцениеце. Поэтому для себя она выбрала занятия на пилоне. Они как ничто развивают выносливость и укрепляют мышцы. Еще недавно актриса писала: Хоть на улице снег и слякоть, я верю что лето близко! Как начался Голос «дети», было 59! Моя цель — 54! Сегодня пойду на тренировку! А ну ка смелые, делитесь, кто сколько весит? И сколько хочет весить к лету? Кстати коллективно, не жрать легче! И на тренировки ходить тоже) так что, если вы, валяетесь на диване) идите собирайте форму в сумку) надо идти на тренировку!

Публикация от Agata M (@agataagata) 30 Апр 2018 в 12:29 PDT Что ж, спустя два месяца актриса и телеведущая добилась результата. На последних пляжных фотографиях она демонстрирует завидную фигуру без намека на лишние кило. Поклонники восхищаются молодой мамой: «Ваша семья просто идеальна. Я в будущем хочу взять пример с вас! Такие красивые, жизнерадостные», «Агата, вы прекрасно выглядите! Стройная, но не пересушенная! Так держать!», «Агата, любуюсь вами! Вы потрясающая, настоящая и красивая! Мне кажется, вы прекрасный человек». Фолловеры также надеются, что в будущем у пары появится долгожданный третий ребенок. Павел Прилучный не скрывает в интервью, что хочет стать многодетным отцом. А тем временем Леру Кудрявцеву поздравляют с долгожданной беременностью.

Публикация от Agata M (@agataagata) 29 Апр 2018 в 12:48 PDT Публикация от Agata M (@agataagata) 2 Май 2018 в 3:01 PDT