МФЦ начнут выдавать документы о рождении и смерти граждан

В этом году начнет действовать Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Впервые все базы данных ЗАГСов (которые до того велись отдельно в каждом регионе) будут объединены в единую сеть. По сути создается электронный реестр всех граждан страны, в котором будет собрана вся важная информация: от рождения до смерти.

Подобная система упростит многие житейские вещи, связанные с оформлением документов. А в самых простых случаях получить документы, которые раньше выписывали в ЗАГСе, можно будет прямо в МФЦ. Естественно, ЗАГСы по-прежнему будут оставаться ЗАГСами. Вся информация будет храниться там.

Но в простых случаях, когда, к примеру, надо выписать свидетельство о рождении, можно будет обратиться в МФЦ.

Напомним, что по плану единый информационный реестр должен начать работу с 1 октября, сейчас проходит тестирование системы. Новая система будет интегрирована в государственные каналы связи.

Еще одно новшество: упрощен порядок подачи заявления на регистрацию брака через единый портал госуслуг. Гражданам, решившим подать заявления на регистрацию брака через портал госуслуг, не надо будет прикладывать к электронному заявлению дополнительные документы. Например, сканы паспортов или свидетельств о разводе.

"Норма, разрешающая подавать заявления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась в законе три года назад, — напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев . — Такой порядок значительно экономит время, а главное, нервы людям, которые собрались вступить в брак. Раньше, чтобы забронировать удобный день и час свадьбы, подчас приходилось стоять в очередях, занимать чуть ли не с ночи. Сейчас дату бракосочетания можно выбрать онлайн, и тут же подать юридически значимое заявление".

Но до сих пор к электронному заявлению на свадьбу надо было прикреплять сканы разных документов, например, паспорта. Безусловно, людям, владеющим современными технологиями, не представляет труда произвести эти действия: отсканировать документы, прикрепить. Но зачем делать лишнее? Кроме того, скан-копии, как рассказывают эксперты, излишне нагружают инфраструктуру передачи данных и при этом не обладают защитой от внесения изменений, а значит, не могут служить «юридически значимым источником сведений».

"Скептики часто задают вопрос: а можно ли обеспечить идентификацию гражданина, подающего заявление по Cети, где гарантии, что документ не будет подделан? — говорит Владимир Груздев. — Поэтому и старались предусмотреть какие-то дополнительные процедуры, страхующие от ошибок. Но время показало: требования оказались излишними и только нагружают инфраcтруктуру".

Подать электронное заявление на регистрацию брака можно в период от 1 до 6 месяцев до даты свадьбы. При этом, как рассказывают эксперты, у гражданина должен оставаться выбор: подать заявление в электронном виде или по старинке прийти в ЗАГС. К тому же граждане время от времени жалуются, что на региональных порталах госуслуг происходят сбои (а подавать заявления в ЗАГС теперь разрешено и через них), иногда проблемы возникают и в МФЦ. Некоторые центры действительно работают как часы. Но некоторые временами начинают напоминать старые недобрые госучреждения с гигантскими очередями и неразберихой. Так что одно окно не должно быть единственным вариантом, как решить значимый вопрос.

В целом проект, подготовленный минюстом , учитывает все последние изменения в законах и детально прописывает регламент работы ЗАГСов, в том числе их взаимодействие с многофункциональными центрами, работу через единый портал госуслуг и региональные порталы госуслуг.

Например, прописывается, как изменить имя. «Государственная регистрация перемены имени и выдача свидетельства о перемене имени производятся в месячный срок со дня получения заявления (срок рассмотрения заявления о перемене имени)», говорится в проекте.

Прописывается и как оформить отцовство, если родители ребенка не состоят в браке. Когда отец согласен с тем, что он отец, подать соответствующее заявление можно и через портал госуслуг.

В целом в проекте приводятся исчерпывающие перечни документов, которые надо подать при получении в ЗАГСах той или иной государственной услуги.

Проект по минутам прописывает свадебную церемонию — от того момента, как влюбленные переступили порог ЗАГСа

Любопытно, что в проекте поминутно прописан и хронометраж регистрации брака. Все разбито на этапы — от момента, как влюбленные переступили порог ЗАГСа, до того, как муж вынес счастливую жену на руках.

Скажем, на то, чтобы поставить штамп в паспорте, отводится 5 минут. Но штамп, конечно, хоть и мощный символ, но далеко не самое главное в брачной церемонии.

"Максимальное время совершения административных процедур при предоставлении государственной услуги по регистрации заключения брака, включая проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, составляет 113 минут", говорится в проекте.

Без торжественной церемонии максимальное время составляет 73 минуты.