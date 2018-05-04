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В Волгоградских ЗАГСах могут перестать выдавать свидетельства о рождении
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В Волгоградских ЗАГСах могут перестать выдавать свидетельства о рождении 

РИА «ФедералПресс» 4 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Волгограде распространяются сведения о том, что городские ЗАГСы якобы перестали выдавать свидетельства о рождении детей. Информация обсуждается на местных форумах, а также уже выходит в политическую плоскость.
Известный волгоградский политолог, замдиректора Института региональных исследований ЮФО Александр Сайгин написал в своем telegram-канале: «они (свидетельства — прим. »ФедералПресс») закончились почти во всех ЗАГС, кроме Советского. Новые обещают не раньше июня. На практике это приводит к тому, что некоторые люди уже пару месяцев не могут зарегистрировать детей, а значит прописать и получать детские пособия. И никто из чиновников по этому поводу особенно не парится. С ужасом думаю, что будет, если закончатся бланки свидетельств о смерти».
Эту информацию частично подтвердили в двух городских ЗАГСах, с работниками которых связался «ФедералПресс». Сотрудник Центрального ЗАГСа пояснила, что проблемы «пока нет». «Всем, кто предоставляет нужные документы — справку из роддома, два паспорта, мы выдаем свидетельство. Проблем пока нет. Пока, потому что бланки заканчиваются и у нас», — сказал сотрудник Центрального ЗАГС.
От властей пока никаких пояснений по ситуации не поступало.
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