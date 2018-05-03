Скажите хламу «Нет»: 5 легких шагов к чистоте

Весна — пора обновления. Так уж исторически сложилось, что именно в это время года нам все чаще хочется что-нибудь прикупить. И так же часто мы натыкаемся на горы старых вещей.

Гора хлама в комнате

Для дачи этот момент особенно актуален, ведь туда отправляется в пожизненную ссылку немалое количество хлама. Стоит наконец сказать ему решительное «Нет».

5 шагов к избавлению от хлама

Шаг 1. Определяем границы

Не стоит пытаться разобраться сразу со всем хламом. Разделите дом на зоны. Каждую из них основательно вычищайте. Не переключайтесь с одной на другую. Если в процессе уборки освобождается место, то его можно потом с умом заполнить. Также разделите все вещи на свои и чужие. Дачный отдых — это семейный отдых, и каждый член семьи привозит дорогие сердцу вещи. Не нужно выбрасывать сковородку, которую привезла мама, даже если у вас их 5, или старую удочку мужа, не спросив его об этом. Свободно распоряжаться можно только своими вещами, по поводу остальных придется договариваться с хозяевами.

Шаг 2. Проводим ревизию

Один из самых важных шагов. На данном этапе нужно четко разграничить категории вещей. На помощь придут две системы: японская 5S и американская FlyLady. Cогласно 5S, все вещи надо разделить на:

нужные всегда;

нужные иногда;

ненужные.

Во время сортировки на каждую вещь приклеивается стикер, обозначающий категорию, далее принимается решение. По FlyLady, чтобы определить степень необходимости вещи, надо ответить на вопросы:

Люблю ли я эту вещь?

Как давно она использовалась?

Есть ли ей достойная замена?

Нужны ли мне обе вещи? (если есть 2 аналогичные)

Какие эмоции вызывает эта вещь?

Такой анализ поможет понять, нужен вам данный предмет на самом деле или нет.

Расстаться с некогда любимыми вещами сложно

На мой взгляд, рациональнее использовать 5S. Только добавить к ней пару пунктов, чтобы получилось следующее:

использую всегда;

использую иногда;

не использую и не буду (на выброс);

можно продать;

можно безвозмездно отдать;

можно переделать и вдохнуть вторую жизнь (имеется в виду в ближайшее время, чтобы вещь автоматически не приравнялась к хламу, прождав, пока дойдут руки);

вещь не моя, надо посоветоваться.

Шаг 3. Определяем места хранения нужного

Когда категории вещей распределены, для хранения всего нужного определяются места. Очень важно придерживаться этого распределения. Решили, что нитки с иголками лежат в шкатулке, тряпочки и салфетки — в одном из кухонных ящиков, а инструменты — на стеллаже, то так тому и быть. Если вещи снова перемешаются, то постепенно начнется повторный процесс захламления.

Шаг 4. Решаем, что делать с ненужным вещами

Тут все не так сложно. Совсем не нужное выкидываем. То, что помечено стикером «продать», можно реализовать либо через знакомых, либо по объявлению на всем известных сайтах. Вещи с пометкой «отдать» передаем знакомым или нуждающимся. Сайтов, посвященных теме «отдам бесплатно», тоже немало. И, наконец, если вы любитель хэндмейда, то прекрасно знаете, что из старых вещей могут получиться оригинальные поделки, а иногда и вполне функциональные вещи. Главное не затягивать с процессом переделывания. Вот вам подборка публикаций для вдохновения:

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Старые вещи в интерьере дачи

Оригинальные поделки из столовых приборов

10 крутых мастер-классов: как из ничего сделать шикарные вещи

Шаг 5. Поддерживаем порядок

Увы, нельзя навести порядок и сохранить его в таком виде надолго. Но к этому нужно стремиться и не допускать возврата к исходному состоянию.

Совсем не нужное надо выбросить

Как не допустить захламления

Если не хочешь выбрасывать, то не стоит и привозить/покупать/принимать у соседей. Чтобы избежать всех хлопот, о которых говорили выше, не стоит даже запускать процесс. Нужно очень внимательно относиться к тому, что привозится на дачу, что покупается или предлагается соседями с заманчивой фразой: «Хорошая вещь, возьми, мне не нужно…». В связи с этим есть несколько советов по «незахламлению» дачи:

Покупайте только то, что действительно нужно в данный момент для дачи. Покупайте не на будущее, не для квартиры, не отдать за ненадобностью, не потому что выгодная акция, не потому что привлекла реклама и вы стали жертвой маркетинга, а по четко заранее составленному списку необходимых вещей.

Привозите только то, что не будет «залеживаться» и превращаться в «хлам». Если вы привезли весной зимние шины, т. к. их негде хранить, а зимой совершите обратный маневр, и так ежегодно, то это ничего страшного за собой не повлечет. Вещь находится в деле, а не лежит мертвым грузом. Другое дело — изношенные шины, заботливо заготовленные для декорирования клумбы или других поделок. То руки не дошли, то времени нет, то еще что-то — так проходит пара сезонов, и вуаля — копилка хлама пополнена. Гриль, коптильня, большой казан, садж, электрорубанок и т. д. в квартире могут быть полезными скорее разово, а на даче — гораздо чаще. Их привозить можно. А вот предметы, которые совсем не использовались в течение 2 лет и для дачи подходят с натягом, лучше не привозить вообще. К группе «невыездных» вещей еще можно добавить оставшиеся от ремонта в квартире строительные материалы, имеющие определенный срок годности (если только они не будут незамедлительно реализованы), а также старую мебель и бытовую технику (при условии, что на даче есть полный комплект).

Внимательно подумайте прежде чем принимать в дар от соседей или родственников не нужные им вещи. Не идите на поводу у собственной жадности и берите только то, чем будете пользоваться.

А как вы поступаете с ненужными вещами? Читайте также:

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