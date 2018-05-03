«Всех тяжёлых помним поимённо»: две сестры пошли работать в больницу по стопам бабушки-ветерана

Днём в отделении реанимации роддома — успокаивающая тишина, которую изредка нарушают только негромкий стук каталок и шаги спешащих докторов и медсестёр. Несмотря на иллюзию умиротворения, за дверьми светлого коридора круглосуточно идёт работа — медики спасают жизни беременных и родивших женщин с разными патологиями.

Точно договориться с сёстрами 38-летней Марией и 45-летней Ольгой на интервью не получается — перед началом беседы они уходят на экстренную операцию. Вернувшись в кабинет, сёстры стесняются вопросов корреспондента НГС: публичные откровения для них непривычны. Но поговорить о любимой бабушке Таисии Рудомёткиной, конечно, соглашаются.

«С бабушки и началась сестринская династия. Она родилась 20 марта 1918 года, а где-то лет с двадцати, наверное, работала медсестрой, трудилась в 333-м госпитале на Воинской.

Дату мы точную не знаем, но в мае перед войной она вышла замуж, в 1941 году. А через месяц после начала войны получила похоронку на мужа.

В 1945 году после второго ранения дед (он в разведке служил) попал в этот госпиталь, 333-й, — уже под конец войны. И бабушка, работая там старшей операционной сестрой, она ему оказывала помощь — и медицинскую… И немедицинскую, наверное, тоже», — улыбаясь, вместе рассказывают Мария и Ольга.

Вспоминать о годах войны ни бабушка, ни дедушка не хотели — они только говорили внучкам, что «все воевали — и я воевал; все работали — и я работала».

И после войны Таисия Рудомёткина работала всё в том же госпитале, а потом перешла в детскую поликлинику — медицине она отдала полвека своей жизни, прежде чем ушла на пенсию. Дедушка же трудился электриком на заводе. У влюблённых родилась единственная дочь, которая, правда, в медсёстры не пошла — предпочла медицине музыку.

Бабушкино дело передалось через поколение — первой в медицинское училище пошла её старшая внучка Ольга. Сразу после окончания училища, в 1990 году, её приняли в отделение анестезиологии и реанимации роддома 25-й медсанчасти (сейчас — горбольница № 25) в Калининском районе Новосибирска. Ольга уходила из больницы на несколько лет, но потом вернулась. Мария пришла вслед за сестрой в 2000 году — в то же отделение.

«Сначала я была здесь старшей сестрой, а потом Маша родила дочь — ей нужна была работа в день. А я уже устала быть на руководящей должности, мои дети уже выросли — ночами не обязательно дома быть.

И мы поменялись должностями — Маша руководит теперь нами. Так что моя младшая сестра мой непосредственный начальник — приходится слушаться иногда»,

— отмечает Ольга Урюпова.

График у медсестёр более чем ненормированный.

«То есть в понедельник пришёл на работу — ушёл во вторник вечером, в четверг пришёл — ушёл в пятницу.

По маминым рассказам, врач никогда без бабушки не оперировал — бывало, баба и ночью уезжала. Теперь Маша ездит на помощь. Чтобы собраться, даже ночью, у неё уходит 12 минут — она уже в операционной стоит»,

— наглядно объясняет Ольга.

В этом роддоме родилась не только Мария, но и дети сестёр, и внук Ольги. На вопрос, что их держит в этом отделении, не самом лёгком, они сначала отшучиваются: «Меня Маша держит!» — «А меня Ольга!», — и говорят, что просто любят ставить уколы.

«А куда мы пойдём — в грузчики или в уборщицы? В посудомойки ещё можно. В офис? Перекладывание бумажек… Скучно. К концу рабочего дня с ума сойдёшь. У нас же коллектив очень дружный — мы давно работаем вместе. У нас нет текучки. Мы друг друга знаем, дети друг друга знают А ещё мы все толстенькие, потому что не питаемся как положено — дробными маленькими порциями. Едим, когда есть время. В четыре утра, например, можем картошки жареной поесть. А что делать», — отвечают сёстры.

Они подчёркивают, что в их отделении лежат не больные (за исключением женщин с гинекологическими проблемами), а счастливые пациентки — рожающие женщины. Конечно, и за них тоже часто переживают: для некоторых беременность и роды становятся очень трудным временем.

«Мы всех тяжёлых помним поимённо. Как от них можно отстраниться? Я приду вечером после суток, наберу [коллегу]: «Как там Аня?» — «Да ничего нормально, анализы хорошие». — «Ну слава Богу!». А как по-другому, скажи же, невозможно?» — обращается к сестре Ольга.

Мария кивает в ответ на риторический вопрос.

«У нас не больные, но им тоже тяжело. Хотя сильно жалеть женщин тоже нельзя. Потому что нам надо делать свою работу. А мы не всегда делаем приятно. Иногда даже чаще делаем больно — но по необходимости. С некоторыми нужно построже, чтобы собрался человек. А кому-то, наоборот, надо улыбнуться, сказать ласково: «Потерпи».

Кому-то «потерпи» и чувство жалости [мешает] — начинает человек впадать в истерику. Знаете, помогает не жалость, а сострадание.

К пациентам надо относиться так, будто на операционном столе или в отделении лежат твои родственники», — считают медсёстры.

По словам Марии, её 13-летняя дочь уже готовится к тому, чтобы стать медсестрой. Ольга же радуется, что сыновья передумали связывать свою жизнь с медициной.

«Сын готовился к поступлению в мединститут. Но мы его всё-таки переубедили, чтобы он не был доктором. Хотя всё равно направление схожее — фармацевтическая химия. Слава Богу, не доктор», — полушутя говорит Ольга.

…Таисии Алексеевны уже давно нет в живых — она не смогла долго жить без мужа Виктора Рудомёткина. Он умер в 1992 году, бабушка пережила его на пять лет.

«Она правда лучшей, самой лучшей была. Как съездишь на кладбище — слёзы текут градом. Мы же у неё выросли», — вспоминают сёстры.

Бабушка и дедушка, а потом и родители воспитывали их очень дружными, объясняет Мария: «Правда у нас тесная очень взаимосвязь. Родители нас так воспитывали — я есть у Ольги, Ольга — у меня. Мы так воспитываем и своих детей. Дочери говорю: „У тебя есть два брата. Ты не одна“».

Читайте также: Пять очаровательных медсестёр из Новосибирска — о мужчинах с пулями в груди, попытках познакомиться в стенах больницы и популярности профессии в фильмах для взрослых.