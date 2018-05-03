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Почему одним в любви везет, а другим нет?
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Почему одним в любви везет, а другим нет? 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям
Привыкли у нас многие девушки успешного мужчину воспринимать как Джокера из колоды карт: повезет его вытащить — будете всю жизнь счастливыми ходить, а не достанется — сами виноваты, рука у вас не легкая, да и удача с вами не дружит. Короли, валеты, шестерки и жизнь, похожая на игру, — судьба колоду потасует самостоятельно и за вас все решит. На самом же деле удача — штука хитрая и умная: везет только тем, кто или действительно заслужил и достоин, или же тем, кто внимателен и не совершает следующие ошибки.
Ошибка № 1: влюбиться в равнодушного красавчика
Аполлон по сравнению с ним чуть краше Страшилы из Изумрудного города. Увидели вы такого и взять себя в строжайшие руки уже не смогли. Ну как тут не влюбиться, жизнь под него не подстроить да детей таких же красивых не захотеть. И вот в резонанс вошли наши животные инстинкты и разум. Естественно, что страсть и желание побеждают в большинстве случаев. За пеленой его прекрасных глаз легко можно проглядеть ужасный характер, самолюбование, желание побольше развлекаться и поменьше работать — да в принципе что угодно нехорошее в человеке можно не заметить, пребывая за стеклами розовых очков влюбленности. Многие девушки настолько сильно жаждут просто быть рядом с таким красавчиком и дышать с ним одним воздухом на одной подушке, что только спустя колоссальное время неожиданно для себя отмечают, что их совсем не ценят, не любят, не берегут и даже не боятся потерять.
Ошибка № 2: выбрать мужчину-чуть-лучше-других
Одно провальное свидание, пятое, десятое, и у вас появляется уверенность, что с мужчинами вам совсем не везет. У одного характер не подарок, у другого — «хвост»! А вокруг витает неприятное ощущение, что все давно по парам, и создает отличный фон для неожиданной привязанности к мужчине-чуть-лучше-чем-другие. Вроде и типаж не совсем тот, и хрюкает, пока суп ест, и без цветов на свидание пришел. Но вы в активном поиске и не планируете на такие мелочи внимание обращать. Дверь-то придержал! Сто рублей на кассе добавил, когда на аромат не хватило.
На самом же деле усталость от массово ненужных и бесполезных свиданий, которые так ни к чему и не приводят, не повод брать с полки розовый предмет, потому что он почти оранжевый. В этом случае срабатывает именно датчик контраста, который взял да и усилил слабо положительные качества мужчины, превратив их в идеальные. Но те недостатки и недочеты, которые при первых встречах кажутся минимальными, имеют обыкновение со временем расти прямо-таки в геометрической прогрессии. И то незначительное, что раздражало в начале отношений, будет уже через полгода выводить вас из себя. А не стерпится, так и тем более не слюбится!
Ошибка № 3: гнаться за биологическими часами
Еще хуже ситуация обстоит у тех, кто уже фактически боится своего «приближающегося» будущего в одиночестве. Картина маслом: мама активно предлагает почти с каждым сыном своих знакомых и подруг «хотя бы просто на свидание сходить», и ее уже совсем не волнуют аргументы, что он вам совсем не симпатичен. Даже чуть-чуть. Бабушка за каждыми семейными посиделками громко вздыхает, хватается за сердце и сетует, что, наверное, до внуков она так и не доживет. А подруга ничего не говорит и даже сочувственно в вашу сторону не кивает. А просто нянчится в декрете с двумя прелестными голубоглазыми дочками и варит суп с любовью для мужа.
И тогда приходит резкое осознание того, что дальше так, в одиночестве, просто невозможно, а потому вы уже готовы схватить первого, кто не против. Чаще всего такие истории заканчиваются совсем не хеппи-эндом. После отработки классического сценария семейных отношений со свадьбой и детьми, когда уже фактически все есть, в один момент наступает осознание, что человека вы не очень-то и любите, и что в некоторых случаях он становится неприятен и чужд вам, и что спешить на самом деле тогда совершенно не надо было. И вот оно появляется, то самое традиционное «с мужем не повезло», только под другим соусом, заканчивающееся обычно либо разводом, либо крестом терпения по жизни.
Итог будет все равно один: в вопросе замужества и семьи нет места везению! Нет того, кто свыше сидит, ножками дрыгает и тасует мужей — вам хорошего дам, а вам, извините, плохонький достается. И уж если действительно хочется верить в судьбу и в удачу, а не в разумный выбор человека, с кем по жизни идти, то лучше тогда в этой очереди на раздачу объектов пару человек вперед пропустить: плохонькие все равно рано или поздно закончатся, и хороших начнут раздавать по новому кругу. Пусть лучше вам повезет!
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