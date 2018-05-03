«Какая акробатка»: дочь Барановской показала сальто прямо на улице

Когда нечего делать, дети развлекают себя, как могут: уткнутся в свои телефоны, займутся чтением вывесок. Дочь Юлии Барановской Яна же устроила настоящее акробатическое представление на улицах города Орландо, продемонстрировав всем свою гибкость и грацию при помощи нескольких сальто и вертикального шпагата.

Телеведущая Юлия Барановская показала поклонникам отрывок из своей поездки с детьми, куда они сбежали на пару дней из столичных будней. Отдыхая за океаном, семья развлекается, как может, в особенности отпустила на свободу своё «я» дочь Юлии Барановской Яна, которая устроила акробатическое представление прямо на улице посреди толпы. Гордая мать представила свою подрастающую звезду публике сети, отметив, что зря упаковала дочери целый чемодан разнообразных платьев, ведь девочка явно предпочитает спортивный стиль, в котором чувствует себя комфортно.

«У нас с собой много платьев, но как вы понимаете, они так и останутся в чемодане», — посмеялась Барановская, показывая обычные забавы Яны. Так, девочка без стеснения показала колесо и сальто, и завершила свой парад эффектным поднятием ноги. Впечатленные поклонники разразились комплиментами, отмечая красочное представление девочки, а также признали, что многие дети от скуки предпочитают уткнуться в телефоны и планшеты, и оттого еще более отрадно смотреть на акробатические вращения. По мнению пользователей сети, талантливая Яна обязательно станет акробаткой или гимнасткой, и ее гибкостью и грацией будет восхищаться весь мир.

«Какая акробатка! Молодец» «Нереально крутая девчонка, будущая солистка Тодес» «Молодец. Без комплексов. Респект и уважуха. Лучше так, чем из экранов телефонов не вылезать» «Умница какая! Кто получится — неизвестно, но интересно очень, а, главное, талантливый Человек выйдет! Маме за это спасибо уже!» «Какое забавное видео, сама себе карусель. С такими умениями везде не скучно!» «Красота-то какая! Во вытворяет, молодец! Очень способная девочка!» «Будущая звезда гимнастики!»

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 2 Май 2018 в 6:24 PDT Впрочем, поклонники искренне восхищаются и остальными детьми Барановской и Аршавина, признавая, что наследники растут одаренными и неординарными личностями. Более того, пользователи сети настолько привыкли видеть Юлия в образе многодетной матери, которая души не чает в своих детях, что даже заподозрили ее в четвертой беременности, едва рассмотрев небольшую округлость в области талии. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, >, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!