История, которая доказывает, что поддержка друзей — это самое важное в жизни!

У Кевана Чендлера мышечная атрофия, но парень не опускает руки и продолжает наслаждаться жизнью. Он любит путешествовать и часто принимает участие в туристических походах. Все это стало возможным благодаря его друзьям Филипу Келлеру, Тому Тройеру и Бенджамину Дювалю, которые буквально носят Кевана на руках!

Из-за болезни мышцы этого парня совсем не развиты, и весит он не больше 32 кг. Друзья сделали для Кевана специальное приспособление, которое помогает им переносить его во время походов.

Благодаря этому Чендлеру удалось побывать даже на спелеоэкскурсии, во время которой друзья прошли огромное количество километров по галереям Мамонтовой пещеры.

«Было холодно и сыро, но очень классно! Я никогда раньше не испытывал столько эмоций, как во время этого путешествия!», — рассказывает Кеван.

Сейчас молодые люди планируют совершить 19-дневное путешествие по Европе и посетить несколько стран, а также совершить пешую прогулку в Альпах!

Однажды Кеван сказал следующее: «У каждого из нас есть свои слабости: физические или моральные. Но можно пережить все что угодно, если рядом будут настоящие друзья!». Если вы согласны с этими словами, поделитесь статьей с друзьями!