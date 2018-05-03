Анна Хилькевич: всю жизнь стеснялась низкого роста

31-летняя звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич с начала актерской карьеры пребывала в центре внимания общественности благодаря яркой внешности. Миниатюрная блондинка с большими глазами нравится многим телезрителям. Но, оказывается, красавица не всегда была в восторге от своих природных данных. Она рассказала, что ранее комплексовала из-за невысокого роста.

Длинные светлые волосы, красивое лицо и изящная фигура помогли Анне Хилькевич попасть в перечень самых сексуальных актрис. Но знаменитость в прошлом испытывала недовольство своими параметрами. Ей не нравилось, что, в отличие от многих других девушек, она не могла похвастаться модельным ростом: «Мой рост 160 см, но я уже привыкла к этим цифрам. Всю жизнь смущалась своего маленького роста, стояла на физкультуре всегда в конце и оттого кроссовки в мою жизнь ворвались буквально пару лет назад».

Действительно, Анну часто можно увидеть на высоких каблуках, благодаря которым она выглядит намного выше. Но в последнее время она приняла себя такой, какая есть и перестала стесняться. Известно, что Хилькевич готовится во второй раз стать матерью, потому ее все чаще замечают в удобной обуви без каблуков. Знаменитость вместе с мужем Артуром Волковым воспитывает дочку Арианну и надеется, что та не будет беспокоиться о своем росте. На опубликованных снимках можно увидеть, что пока двухлетняя девочка тоже невысокая — 90 сантиметров: «Судя по цифрам — она в мать», — отметила Хилькевич.

Многочисленные поклонники звезды «Универа» недоумевают, как она может быть недовольна своей внешностью. Многие считают миниатюрность преимуществом, а не недостатком, ведь актриса может позволить себе любую обувь, а высокие женщины нередко стесняются своего роста и отказываются от каблуков: «Глупости, ты прекрасна!» «Я тоже поначалу считала себя слишком низкой и грустила, а потом начала носить каблуки и все». «Это плюс, а не минус!» «Так только маленькие говорят. А так все маленькие хотят быть выше. И я со своими 162 тоже не исключение». «Маленький рост? У меня 150». «Я всегда завидовала девушкам ниже меня. Хочешь каблуки, хочешь кроссовки, а тут — сплошная подошва всю жизнь». Известно, что нет предела совершенству. Недавно Анна Хилькевич взялась улучшать состояние кожи лица и занялась фейсбилдингом.

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