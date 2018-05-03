Ее сына задержали с наркотиками и потребовали деньги на взятку, и вот ЧТО она ответила

Я стараюсь всегда рассказывать маме о мошенниках и современных видах обмана, чтобы она не стала их жертвой. И недавно оказалось, что все это не зря. Сегодня жена вернулась домой от моей матери и рассказала эту историю.

Оказалось, что на днях моей маме позвонил «сын» и сказал, что его поймали полицейские и что ему очень срочно нужна ее помощь. Мама сделала вид, что ее это напугало. Она спросила: «Так а что случилось, сынок?». Трубку взял «полицейский» и сообщил, что ее сын задержан с наркотиками и что его дела хуже некуда, поскольку светит большой срок. Но дело можно замять, сумма взятки — 80 000. Мама все это внимательно послушала, поохала, а затем говорит: «Да ладно, ребятки, давайте все делать по закону. Я при этом не потрачу ни копейки, а вы получите премию и повышение за поимку наркомана. И больше ни вам, ни мне эта бестолочь портить жизнь не будет. Идет? Закрывайте его! Я благословляю!». И бросила трубку.

P. S. Я очень рад, что все мои рассказы были не зря. Эта схема мошенничества далеко не новая, но старушки все равно почему-то продолжают на нее попадаться. Так что берегите своих родных!