Немного целлюлита не помешает: Эшли Грэм снялась в рекламе купальников

Эшли Грэм снялась в рекламной кампании собственных купальников. Главная тема кампании — необработанные фотографии модели, а вся съемка прошла под лозунгом «Сила папарацци» (Power of Paparazzi). Немного целлюлита не помешает: Эшли Грэм снялась в рекламе купальников30-летняя модель решилась на фотосъемку без фильтров, и последующей обработки фотографий. Эшли очередной раз продемонстрировала уверенность в себе показав окружающим, на сколько комфортно она себя чувствует в своем теле.

"Я не стесняюсь лишних бугорков, ямочек и целлюлита на своем теле, и вы не должны этого стесняться" — говорит Эшли. Поэтому, к съемке она привлекла фотографов репортеров, чтобы фотографии максимально были приближены к реальности. «Я надеюсь, что эти фотографии помогут другим принять себя такими, какие они есть, не стесняться своего тела» — признается модель.