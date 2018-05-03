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Он о том, во что я тоже искренне верю — хороших людей подавляюще больше!
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Он о том, во что я тоже искренне верю — хороших людей подавляюще больше! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Одной девушке мама, ушибленная личной жизнью, с детства твердила:
— Таня! Мужчинам верить нельзя! Никому. Ни-ко-му! Им от тебя только одно надо, я-то знаю.
Так оно и получилось.
А одному мужчине вообще тяжело и жилось, и живется. У него кругомвраги. Ему мама еще в детском саду объяснила: завидуют. Годы шли, а кругомвраги множились. Одноклассники, однокурсники, коллеги, соседи, тот придурок в автобусе, наступивший на ногу, продавцы, ЖЭС в полном составе. Пару лет назад к кругомврагам примкнула жена. Бывшая. Далее в этот круг должны, по идее, влиться стихийные силы мироздания. По крайней мере, я его так поняла.
А вы думали, что астероид 2005YU55, пронесшийся 19 апреля всего лишь в двух с половиной миллионах километров от Земли, это просто так?
Сегодня утром на остановке ко мне обратился бомж, приподнял страшненькую зеленую шляпу в знак приветствия и сказал:
— Мадам! Не откажите себе в удовольствии угостить сигаретой собрата по дурной привычке!
Как тут было отказать?
Бомж затянулся, выдохнул дым кольцом и добавил:
— Чем дольше живу, тем крепче верю.
— Во что? — спросила я.
— В то, что хороших людей значительно больше, чем плохих. Подавляюще больше. Мадам, меня это радует!
Автор — Наталья Волнистая
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