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Похудевшая и похорошевшая 30-летняя Рианна задумалась о материнстве
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Похудевшая и похорошевшая 30-летняя Рианна задумалась о материнстве 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Рианна стала героиней июньского Vogue. В интервью глянцевому изданию певица впервые за долгое время прокомментировала свой лишний вес. Напомним, сейчас о набранных РиРи килограммах говорят намного чаще, чем о ее творчестве и карьере. По словам певицы, она принимает себя такой, какая есть. Звезда не стремится быть похожей на моделей Victoria’s Secret, но в тоже время она чувствует себя красивой и уверенной в нижнем белье. К слову, в фотосессии для Vogue Рианна запечатлена заметно похудевшей.
А вот о другом животрепещущем вопросе Рианна также отзывается саркастично. В этом году певице исполнилось 30 лет. Она до сих пор не была замужем и не имеет детей. Но за последнее время Рианну неоднократно подозревали в беременности, которая в итоге не подтвердилась. В интервью звезда заявила следующее:
Но на материнство у Рианны сейчас нет времени. Ее карьера идет в гору. Правда, певица признается, что теперь она стала больше внимания уделять своей диной жизни. Уже год звезда встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. При этом свои отношения пара до сих пор не афиширует и прячет от посторонних глаз.
— заявила звезда.
Кроме интервью и фотосессии Рианна снялась в небольшом ролике и показала читательница Vogue, как она делает макияж. Смотри прямо сейчас.
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Фото:Global Look Press, Vogue
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