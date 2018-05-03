Похудевшая и похорошевшая 30-летняя Рианна задумалась о материнстве

Рианна стала героиней июньского Vogue. В интервью глянцевому изданию певица впервые за долгое время прокомментировала свой лишний вес. Напомним, сейчас о набранных РиРи килограммах говорят намного чаще, чем о ее творчестве и карьере. По словам певицы, она принимает себя такой, какая есть. Звезда не стремится быть похожей на моделей Victoria’s Secret, но в тоже время она чувствует себя красивой и уверенной в нижнем белье. К слову, в фотосессии для Vogue Рианна запечатлена заметно похудевшей.

А вот о другом животрепещущем вопросе Рианна также отзывается саркастично. В этом году певице исполнилось 30 лет. Она до сих пор не была замужем и не имеет детей. Но за последнее время Рианну неоднократно подозревали в беременности, которая в итоге не подтвердилась. В интервью звезда заявила следующее:

Но на материнство у Рианны сейчас нет времени. Ее карьера идет в гору. Правда, певица признается, что теперь она стала больше внимания уделять своей диной жизни. Уже год звезда встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. При этом свои отношения пара до сих пор не афиширует и прячет от посторонних глаз.

— заявила звезда.

Кроме интервью и фотосессии Рианна снялась в небольшом ролике и показала читательница Vogue, как она делает макияж. Смотри прямо сейчас.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press, Vogue