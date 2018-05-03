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Одинцовские молодожены сажают деревья возле ЗАГСа
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Одинцовские молодожены сажают деревья возле ЗАГСа 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Акции в рамках подмосковного субботника продолжают проходить по всей области. Так, в Одинцове молодоженам предложили сразу после церемонии заключения брака посадить дерево. Результат ‐ в городе прямо возле ЗАГСа уже появилась целая аллея из сосен и елей.
Легкое волнение, искренние пожелания от родных и близких и ожидание главного — заключения брака. Максим и Дарья вместе больше года и вот решили узаконить отношения. Познакомились через Интернет.
Первое свидание — это был теплый август. Мы пошли, прогулялись по центру Москвы, зашли в  кафе-бар  и общались — узнавали друг друга
— Максим Горчаков, жених.
Молодые люди чтут традиции, поэтому когда в Одинцовском ЗАГСе им предложили поучаствовать в ежегодной областной акции, с радостью согласились. Для этого нужно было сразу после торжественной церемонии заключения брака посадить дерево.
А на Руси это была не просто традиция, а обязательное действо. Ни одна свадьба не проходила без деревьев. Много веков молодожены возле своего дома высаживали рябину. Люди верили, что это дерево гарантировало счастье и мир в семье.
Очень символично то, что как и наша жизнь будет расширяться
— Дарья Горчакова, невеста.
Не только Максим и Дарья считают, что областная акция «Поможем природе вместе» нужная и полезная. Уже десятки молодоженов из многих районов Подмосковья присоединились к этому делу и посадили свое семейное дерево.
Совместно с молодоженами сажаем деревья. Это стало очень приятной традицией. Проходит уже несколько лет, и уже молодожены наши, которые прожили в браке и пять, и шесть, и семь лет, когда у них уже появились ребятишки, приходят и смотрят свои елочки
Татьяна Иванова, исполняющая обязанности Одинцовского управления ЗАГС.
Новобрачные посадили сосну. А это дерево — символ жизненной силы и супружеского счастья. Помимо этого оно будет напоминать Максиму и Дарье о самом главном дне в их жизни. Присоединиться к такой акции другие молодожены могут до середины мая. А вот 12 числа весь регион последует примеру молодым — в этот день пройдет «Лес победы».
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