Одинцовские молодожены сажают деревья возле ЗАГСа

Акции в рамках подмосковного субботника продолжают проходить по всей области. Так, в Одинцове молодоженам предложили сразу после церемонии заключения брака посадить дерево. Результат ‐ в городе прямо возле ЗАГСа уже появилась целая аллея из сосен и елей.

Легкое волнение, искренние пожелания от родных и близких и ожидание главного — заключения брака. Максим и Дарья вместе больше года и вот решили узаконить отношения. Познакомились через Интернет.

Первое свидание — это был теплый август. Мы пошли, прогулялись по центру Москвы, зашли в кафе-бар и общались — узнавали друг друга

— Максим Горчаков, жених.

Молодые люди чтут традиции, поэтому когда в Одинцовском ЗАГСе им предложили поучаствовать в ежегодной областной акции, с радостью согласились. Для этого нужно было сразу после торжественной церемонии заключения брака посадить дерево.

А на Руси это была не просто традиция, а обязательное действо. Ни одна свадьба не проходила без деревьев. Много веков молодожены возле своего дома высаживали рябину. Люди верили, что это дерево гарантировало счастье и мир в семье.

Очень символично то, что как и наша жизнь будет расширяться

— Дарья Горчакова, невеста.

Не только Максим и Дарья считают, что областная акция «Поможем природе вместе» нужная и полезная. Уже десятки молодоженов из многих районов Подмосковья присоединились к этому делу и посадили свое семейное дерево.

Совместно с молодоженами сажаем деревья. Это стало очень приятной традицией. Проходит уже несколько лет, и уже молодожены наши, которые прожили в браке и пять, и шесть, и семь лет, когда у них уже появились ребятишки, приходят и смотрят свои елочки

Новобрачные посадили сосну. А это дерево — символ жизненной силы и супружеского счастья. Помимо этого оно будет напоминать Максиму и Дарье о самом главном дне в их жизни. Присоединиться к такой акции другие молодожены могут до середины мая. А вот 12 числа весь регион последует примеру молодым — в этот день пройдет «Лес победы».