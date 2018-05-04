6 полезных растений для вашего дома

Домашние растения не только украшают подоконник, но и поддерживают микроклимат, насыщают воздух кислородом и даже помогают справиться со стрессом. Рассказываем про самые полезные из них.

Хотите жить долго и меньше болеть — посадите дома алоэ. Не зря это растение называют столетником — оно повышает иммунитет, добавляет сил, бодрости и даже избавляет от плохого настроения. А его сок обладает целебными свойствами.

Отлично вытягивает лишнюю влагу из воздуха и очень приятно пахнет при цветении. А еще его не обязательно покупать — лимон можно легко вырастить из косточки. Правда, чтобы ваше дерево дало плоды, придется очень постараться.

Пожалуй, самое популярное домашнее растение. В отличие от лимона фикус увлажняет воздух, насыщая его кислородом. Тем, кто не любит убираться, точно понравится суперспособность фикуса — поглощать пыль из воздуха.

И маленький бонус — фикус совершенно неприхотлив в уходе.

Экзотическая драцена не только украсит любой интерьер, но и очистит воздух от вредных химических веществ.

Это удивительное растение способствует заживлению ран и даже помогает сосредоточиться, чтобы найти правильный выход из сложной ситуации.

У этого растения есть и другие названия — «тещин язык», «щучий хвост» или «змеиную косу». Сансевиерия тоже отлично фильтрует воздух в доме и выделяет большое количество кислорода.

А еще за сансевиерией может ухаживать даже ребенок — она не требует обильного полива и может жить абсолютно в любом уголке вашего дома.

Симпатичное растение с длинными зелеными листьями и настоящий чемпион по очистке и увлажнению воздуха в вашем доме. Активно поглощает углекислый газ и даже нейтрализует негативную энергетику. Кстати, он удаляет и споры плесени из воздуха.