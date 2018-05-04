Создаем поднятую грядку своими руками

Для огородников уже давно не секрет, что поднятые (высокие) грядки выгодно отличаются множеством преимуществ в сравнении с классическими. Однако многие ошибочно считают, что их создание не только трудоемкое, но и затратное занятие. В этой статье попробуем убедить их в обратном.

Высокие грядки своими руками

В нескольких словах опишем преимущества высоких грядок:

позволяют создавать огород в местах, непригодных для земледелия, например, в каменистой местности;

такие грядки нуждаются лишь в двукратной перекопке — во время посадки и во время уборки урожая;

облегчают возделывание земли, к ним удобно подходить;

Короб для грядки может быть любой формы

грядку легко монтировать и, соответственно, демонтировать.

удобно бороться с сорняками (в связи с ограниченным пространством грядки);

более быстрое созревание культур: это связано с хорошим дренажом таких грядок, плюс весной почва в них быстро прогревается;

повышенная защита от вымерзания, поскольку такие грядки легко накрыть укрывным материалом, что спасет растения на них от весенних и осенних заморозков.

Создание высокой грядки

Длина описываемой грядки составит 3 м, ширина — 1,8 м, высота — 40 см. Вы можете выбрать другой размер, сделать ее шире или выше — все зависит от ваших потребностей и размеров участка. Необходимые инструменты и материалы:

деревянные доски 5x20 см. Выбирайте породы древесины, которые меньше подвержены гниению;

защитная пропитка от гниения;

ножовка по дереву;

стусло;

молоток;

гвозди;

мелкоячеистая строительная сетка.

Подготовительные работы

1. Определяемся с местом для создания высокой грядки: хорошо подойдет участок, который около 5 часов в день находится на солнце. Большой плюс поднятой грядки — устройство ее на месте, которое ранее казалось вам совсем непригодным для посадок: ненужный участок газона, заросший сорняками пустырь и так далее.

Высокая грядка должна находиться на солнце минимум 5 ч в день

2. Очищаем участок от строительного (и прочего) мусора, удаляем корни многолетних сорняков. Однолетние сорные травы можно оставить. Желательно один раз перекопать участок вместе с травой — для увеличения влагопроницаемости. 3. Окончательно определяемся с размером.

Сооружение короба

от доски ножовкой отрезаем по 4 шт: заготовки длиной 3 м и заготовки длиной 1,8 м. Подготавливаем брусочки высотой более 40 см;

Доски для короба

концы досок с помощью стусла обрезаем под углом в 45°;

Обрезаем углы

соединяем доски длиной 3 м и 1,8 метра, прибивая их к деревянным брусочкам;

Соединяем доски

подобным образом собираем весь короб;

посередине сторон в 3 м скрепляем оба уровня досок дополнительными брусочками;

Поочередно соединяем все доски в короб

верхний край короба украшаем, прибивая доски соответствующих размеров плашмя;

Отделка верхнего края короба

на дно короба прибиваем сетку — она защитит посевы и посадки от кротов.

Заполнение короба грунтом

Поставив короб в заранее выбранное место, можно выкладывать органику на высокую грядку.

Заполнение короба грунтом

самый первый слой — около 10 см водопроницаемого материала. Это могут быть измельченные ветки, опавшие листья, древесная кора, стружка и так далее;

второй слой — органическое удобрение: навоз, компост, птичий помет и другое;

третий слой — водопроницаемый материал;

четвертый — снова органическое удобрение. По желанию вы можете добавить какое-либо минеральное удобрение;

пятый слой — около 10 см хорошей садовой земли.

Слои перемешивать не следует. Обильно пролейте грядку и оставьте на 2-3 дня для оседания слоев. Если вам не нужно высаживать растения сразу, накройте ее черной полиэтиленовой пленкой. Следует отметить, что поднятую грядку лучше всего создавать в конце лета. Подготовленную с осени грядку укрывают темным материалом до весны (он обеспечивает лучший прогрев почвы). Если в дальнейшем вы захотите использовать грядку в качестве парника, то следует прикрепить к коробу пластиковые трубы, как это показано на фото ниже.

Пластиковые дуги на коробах высоких грядок

Для тех, кто еще сомневается, менять ли обычные грядки на высокие, стоит отметить, что с помощью таких гряд вы сможете воплощать в жизнь различные дизайнерские идеи. Ведь их можно сделать различной формы и высоты, и сад всегда будет выглядеть аккуратно. Если у вас есть опыт создания высоких грядок, пожалуйста, расскажите о нем!