Амбросио жутко похудела после расставания с женихом

Период заедания стресса у супермодели прошел.

Обычно жизнерадостная и неунывающая Алессандра Амбросио, похоже, перестала справляться с эмоциями от обрушивающихся на ее личную жизнь печальных событий. Напомним, совсем недавно супермодель рассталась с женихом и отцом своих двоих детей Джейми Мазуром и поначалу заедала стресс, скупая все подряд в ближайших к дому в Брентвуде, что под Лос-Анджелесом, супермаркетах. Всегда тщательно продумывающая свои образы даже для выхода в магазин, она не прятала от папарацци огромные пакеты с едой и не пыталась изобразить фальшивую улыбку.

В апреле бывшему ангелу Victoria’s Secret исполнилось 37 лет. День рождения она провела в окружении дочки, сына да самых близких друзей — Джейми на празднике не было. Хотя пара могла бы соединиться для семейного торжества, которое неизменно проводила вместе. Видимо, это окончательно добило эмоциональную бразильянку, что серьезно отразилось на ее здоровье. На прошедшем на днях фестивале «Коачелла» она уже выглядела более худой, чем обычно, ну, а последние кадры и вовсе поражают — за Амбросио просто страшно.

За Алессандру тревожно

Знаменитость подловили выходящей с ежедневных занятий йогой. После разрыва с любимым от нее словно остались одни кожа да кости! Остается только надеяться, что звезда возьмет себя в руки — если не ради собственного блага, так хотя бы ради рекламных контрактов, с помощью которых она кормит семью.

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Отметим, что не так давно она перенесла еще одно большое разочарование в жизни, которое не могло не отразиться на ее психологическом состоянии. Прошедшее в прошлом году ежегодное шоу Victoria’s Secret стало по ее же собственному желанию последним, семнадцатым (!), в ее карьере, а Алессандра была одним из ветеранов компании, служа ее ангелом с 2001 года. Конечно, уйти ей хотелось красиво, и одному из самых известных лиц бренда дали такую возможность: Амбросио закрывала своим выходом показ. Но это было непосредственно в Шанхае, а перед телетрансляцией (шоу выпускают в эфир в записи спустя 1−4 недели после его проведения) что-то пошло не так и ее сегмент переставили. В итоге на телекартинке, которую увидели миллионы фанатов марки по всему миру, шоу закрыла не она, а известная лишь узкому кругу поклонников индустрии моды модель. Алессандра с достоинством отреагировала на это недоразумение, поблагодарив Victoria’s Secret за все, а никто из ее подруг даже не вступился за нее хотя бы в Instagram.

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