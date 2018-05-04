Елена Захарова: Я не занимаюсь никаким фитнесом, просто не успеваю есть

Елена Захарова стала мамой четыре месяца назад, однако до сих пор не только скрывает информацию об отце ребенка, но и не называет имени своей дочери. Скорее всего такой выбор артистки связан с тем, что семь лет назад она потеряла 8-месячную дочь, которая умерла от острой вирусной инфекции. Теперь, видимо, Елена хочет остаться наедине со своим счастьем.

— Я сейчас задействована в одном интересном проекте, — говорит 42-летняя Захарова. — Мы готовим его совместно с хором Сретенского монастыря. Они поют, а я читаю стихи. Это очень интересно. В новых кинопроектах я пока не снималась, потому что была с малышкой, жду каких-то интересных предложений на лето. В мае буду гастролировать, а потом, может, поеду в Крым.

Стоит отметить, что после родов Елена Захарова очень быстро пришла в форму. У артистки нет ни одного лишнего килограмма.

— Я не занимаюсь никаким фитнесом, просто не успеваю есть, — продолжает актриса. — Плюс я еще кормл­ю ребенк­а грудным молоком, по­этому, видимо, и похудела. Сегодня, например, я только завтракала, сейчас вечер, вот думаю, где бы что поесть, потому что есть хочется невозможно. Что касается малышки, она чувствует себя хорошо, скучает, наверное, когда я ухожу на какие-то светские мероприятия. Раньше я какие-то неудачи принимала ближе к сердцу. А сейчас самое главное — это конечно же дочь! Все меркнет по сравнению с ее улыбкой.