4 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Гном Гномыч показывает свои трудовые будни:

«С праздником нас, любимая!», — написал Тарзан под откровенной фотографией.

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