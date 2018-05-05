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4 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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4 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
«С праздником нас, любимая!», — написал Тарзан под откровенной фотографией.
Марина Анисина своеобразно поздравила партнера: «Десять лет из объятий Джигурды вырваться не могу! Тянет к Никитосу, как к космическому магниту! Сегодня, четвертого мая исполнилось 10 лет со дня нашего венчания. Год за два! А молоко за вредность не дают…»
Ольга Орлова поздравила своего мальчика:
Алла Пугачева размышляет о будущей профессии сына: «О, боже! Может будет не артист, а повар. Дай Бог!»
Подписчики Юлии Барановской с удивлением отметили, что один из ее сыновей становится копией Андрея Григорьева-Апполонова.
Анастасия Волочкова обнажилась, на этот раз — в турецкой Анталии. «Травка зеленеет, солнышко блестит… А я пережидаю на море, пока в Москве наступит лето».
Сергей Лазарев рассказал, как держит себя в форме: «Говорят, что я похудел… да, это так — минус 7 кг за время подготовки к Новому шоу! Следствие постоянных репетиций и танцев, стресса, нервов, сбалансированного питания из ланчбоксов и желания быть в хорошей форме! Время отпуска— время расслабления, но не для меня… расслабимся в 80 лет. А пока, побежали…»
Ему вторит Юлия Высоцкая: «Идет дождь но мы все равно шагаем».
Гном Гномыч показывает свои трудовые будни:
Валерия рассказала о неожиданной встрече в отеле с легендой французского кинематографа: «Убеленный сединами Жан-Поль Бельмондо с удовольствием сфотографировался, щедро наградив меня комплиментами. Приятно, шут возьми. Кстати, он тоже апрельский. 9 числа ему исполнилось 85 лет».
Альбина Джанабаева делится кадрами из долгожданного отпуска:
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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