Камера хранения для людей: тестируем первый в Екатеринбурге капсульный отель

В Екатеринбурге открыли первый в городе капсульный отель, и мы, конечно, решили его протестировать на себе. Такие «камеры хранения» для людей вы, наверняка, видели в фильмах и на красивых картинках. Вместо кровати у каждого своя капсула, в которую можно упаковаться, как в фильме «Пятый элемент». На фотографиях выглядит круто, в реальности — «нууу, такое».

Отель находится в полуподвальном помещении. На входе встречает строгий администратор: «Разувайтесь на коврике, берите тапочки, нет, не эти, это не наши, а салона красоты (он тут же в соседней комнате. — Прим. ред.)! Раздевалка прямо и налево, потом подходите ко мне!»

Включаюсь в игру, раздеваюсь в раздевалке, надеваю нужные резиновые тапочки. Из комнаты с капсулами слышно, как какой-то мужчина разговаривает по телефону, жалуясь кому-то на погоду (в Екатеринбурге неожиданный весенний снегопад). «Уберите обувь от входа!» — кричит ему администратор. Тут всё очень строго.

Минут 15 меня оформляют, переписывая данные паспорта. Плачу 800 рублей и прошу чек для отчётности на работе. Оказывается, что принтер не работает, поэтому чек будет готов только утром. Заодно спрашиваю про завтрак. При бронировании было указано, что можно заказать его за 150 рублей, а мы хотим протестировать отель по максимуму. «Завтраков у нас нет, — отвечают мне. — Есть бесплатные чай и кофе. Правда, кофе закончился». Ооокей, никто не говорил, что будет легко!

Оставляю вещи в специальном ящике, похожем на те, которые есть в раздевалках в спортзалах. Мой 30-литровый рюкзак, загруженный лишь наполовину, спокойно туда входит, и остаётся ещё много места. Возможно, и небольшой чемодан поместится, но одежду в стопочки уже не разложишь и на плечики не повесишь.

Иду изучать капсулу — самое интересное. Они расположены в два ряда, как двухъярусные кровати. Мне достаётся на втором этаже. Я выбрала самую простую, есть ещё подороже — с телевизором и двухместные.

В капсуле клёво. На стенах и потолке подсветка разных оттенков — синяя и белая, яркость можно регулировать на сенсорной панели. Этим и занимаюсь первые пять минут. Вторые пять — селфи в большом зеркале, которое установлено на стене, тут же внутри капсулы. В мистическом синем цвете это выглядит очень круто. «Ты где это? В космосе?» — спрашивают друзья, которым отправляю фотки. Ещё пять минут на то, чтобы достать ноутбук, подключиться к вайфаю, опробовать раскладывающийся столик для ноутбука, которые прикреплён к одной из стен (удобно).

И примерно в этот момент, то есть через 15 минут, становится скучно, тесно и — что самое страшное — душно. Кондиционер работает на полную (его, к слову, тоже можно регулировать на сенсорной панели), но не проветривает, а только охлаждает воздух. Пытаюсь спастись открытием двери, но так, нараспашку, долго не просидишь — по комнате ходят другие жильцы, и не то чтобы мне было что скрывать, но лежать под чьим-то наблюдением не очень-то приятно.

Звукоизоляции, кстати, тоже никакой — слышно, как сосед в другом конце комнаты говорит по телефону, а сбоку кто-то храпит. Повезло, что в эту ночь заняты всего три капсулы, поэтому много звуков посетители не производят. Выспаться удаётся с большой натяжкой.

В 9 утра из салона красоты за стенкой раздаётся бодрая музыка, как бы намекающая, что не вы тут решаете, когда спать, а когда просыпаться.

Ещё немного о бытовых удобствах: есть два душа и один туалет (ничего космического), если попросите, администратор выдаст фен или утюг (тоже уже познавшие жизнь), на кухне несколько столов, электрический чайник и микроволновка. Полноценный ужин или обед не приготовить, но разогреть что-то принесённое из магазина можно.

Внутри капсулы, кроме двух крючков, совсем нет места для хранения одежды или ещё каких-то вещей. Это немного странно — приходится залезать на постельное бельё в уличной одежде, потому что не пойдёшь же в трусах через всю комнату от шкафчика до капсулы. За это прямо жирный минус.

Сдаю ключ от шкафчика для вещей и магнитную карточку от шкафчика для людей, получаю распечатанный чек, возвращаю на место резиновые тапочки, выхожу на свежий воздух из подземелья. На улице, оказывается, кипит жизнь. 12 часов в камере хранения оказались ужасно долгими. «Теперь ты представляешь, что чувствует наша редакционная кошка, когда её закрывают в коробке», — шутят коллеги.

Наш вердикт: капсульный отель хорош для тех, кому нужно срочно «перекантоваться» где-то одну ночь. Например, отдохнуть во время пересадки с одного поезда на другой. Удобно это ещё и тем, что отель находится в двух шагах от вокзала на улице Свердлова. Оставаться здесь дольше вряд ли захочется: уюта и комфорта явно не хватает для заявленной цены 800 рублей за ночь.