Старинный грот в усадьбе «Кусково» восстановят и дополнят средиземноморскими ракушками

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Уникальный настенный декор в павильоне «Грот», при создании которого использовалось 24 вида различных моллюсков, восстановят в московском музее-усадьбе «Кусково». Для реставрации привезли ракушки из Греции, Франции, Италии и Турции, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы

"Реставраторы приступили к самой сложной части работ — восстановлению уникальной «гротической» отделки. На ее создание в XVIII веке ушло 24 вида раковин моллюсков. За почти 250-летний срок часть моллюсков, раковины которых использовались для оформления стен, вымерли, а некоторые виды поменяли среду обитания, из-за чего ракушки изменились в размерах. Но наши специалисты обратились в Институт океанологии имени П. П. Ширшова и определили список видов моллюсков, раковины которых смогут восполнить утраченные элементы декора", — приводятся на портале слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова

Всего для реставрации привезли около 90 тыс. ракушек — в основном из Греции, Франции, Италии и Турции.

Грот в «Кускове» — единственный в России павильон, который сохранил свой характерный декор с XVIII века. Помимо морских ракушек, в его оформлении использовался перламутр, туф, стекло, кусочки зеркал и гипсовая лепнина. Внутри грот украшен изображениями морских обитателей, птиц, драконов и растительным орнаментом. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.