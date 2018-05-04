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Старинный грот в усадьбе «Кусково» восстановят и дополнят средиземноморскими ракушками
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Старинный грот в усадьбе «Кусково» восстановят и дополнят средиземноморскими ракушками 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уникальный настенный декор в павильоне «Грот», при создании которого использовалось 24 вида различных моллюсков, восстановят в московском музее-усадьбе «Кусково». Для реставрации привезли ракушки из Греции, Франции, Италии и Турции, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.
"Реставраторы приступили к самой сложной части работ — восстановлению уникальной «гротической» отделки. На ее создание в XVIII веке ушло 24 вида раковин моллюсков. За почти 250-летний срок часть моллюсков, раковины которых использовались для оформления стен, вымерли, а некоторые виды поменяли среду обитания, из-за чего ракушки изменились в размерах. Но наши специалисты обратились в Институт океанологии имени П. П. Ширшова и определили список видов моллюсков, раковины которых смогут восполнить утраченные элементы декора", — приводятся на портале слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Всего для реставрации привезли около 90 тыс. ракушек — в основном из Греции, Франции, Италии и Турции.
Грот в «Кускове» — единственный в России павильон, который сохранил свой характерный декор с XVIII века. Помимо морских ракушек, в его оформлении использовался перламутр, туф, стекло, кусочки зеркал и гипсовая лепнина. Внутри грот украшен изображениями морских обитателей, птиц, драконов и растительным орнаментом. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения.
Усадьба «Кусково» была построена в XVIII веке графом Петром Шереметевым. В настоящий момент на территории музея— усадьбы, расположенного на юго-востоке Москвы, сохранилось более 20 уникальных памятников архитектуры: дворец, Голландский и Итальянский домики, Большая каменная оранжерея, павильон "Эрмитаж", церковь, а также парковый комплекс с мраморной скульптурой.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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