Как влиться в новый коллектив: восемь правил поведения на новой работе

В наше непростое время людям приходится довольно часто менять работу. И это всегда стресс.

Когда человек меняет рабочую среду, ему свойственно испытывать неуверенность в себе, потерянность, нерешительность. Но волнение и тревожность не зависят от окружающих, это внутренняя установка. Многие переживают по поводу того, как на него отреагируют, как посмотрят, что о нем подумают. Но, вливаясь в коллектив, вы должны думать о собственном комфорте, а не о том, как вас оценят другие. Не стоит резко менять свои привычки и пытаться подстроиться под кого-то. К примеру, если привыкли брать с собой на работу еду в контейнере, потому что у вас собственная программа питания, не надо этого стесняться. Не ждите осуждения, оставайтесь собой.

Специалист по коммуникации и бизнес-тренер Илья Степанов// Фото: из личного архива

1. Выдержите паузу

Некоторые, оказавшись в новом коллективе, сразу начинают активно со всеми общаться. Но когда «новобранец» нагло вторгается в личное пространство незнакомых людей, трогает их вещи, ведет себя панибратски — это вызывает лишь раздражение. В первое время лучше посидеть тихо и понаблюдать, как коллеги себя проявляют, как друг на друга реагируют, чтобы понять, кто более открыт, расположен к общению. Не надо пытаться расположить к себе несколько человек одновременно. Выберите одного «союзника», через него вам будет проще найти подход к другим. И не стоит сразу открываться новым коллегам, изливать им душу и изображать из себя рубаху-парня.

2. Быстрый путь к сердцу коллег — через желудок

Можно купить что-нибудь вкусное к чаю или предложить голодающему коллеге разделить с вами обед. Во время совместной трапезы легче завязать разговор. Но если станете нарочито выпячивать себя, демонстрируя свои таланты (к примеру, постоянно будете носить на работу пироги собственного приготовления), это может повлечь за собой и обратный эффект.

3. Встречают по одежке

Лучше в одежде выбирать теплые, нейтральные, мягкие тона. Вы не должны выглядеть кричаще. Яркие, смелые, эпатажные вещи, конечно, сразу бросаются в глаза и запоминаются, но вызывают отторжение. В первое время на новом месте работы иногда приходится «менять окраску», мимикрировать, чтобы войти в зону доверия людей. А потом можно вернуться к привычному внешнему виду.

4. Наполняйте себя эндорфинами — гормонами счастья

Если волнуетесь перед встречей с новым начальством и коллективом, нужно заранее себя правильно настроить — зарядиться положительными эмоциями, расслабиться. Кому-то для этого нужно послушать любимую музыку, другим помогают найти внутренний баланс занятия йогой или медитации. У каждого есть свои способы настройки на приятную волну.

5. Хороший юмор снимает барьеры

Если вы продемонстрируете коллегам, что остроумны, это точно сыграет вам на пользу.

Пусть шутка будет спланирована, тщательно продумана и проверена на других людях. Импровизация — это хорошо, а отрепетированная импровизация — еще лучше.

6. Горячая чашка в холодное время сближает

Если вы, когда на улице морозно или промозгло, нальете в чашку теплый, ароматный чай или кофе и угостите им кого-то из коллег, между вами случится некая химия. Важно, чтобы вы лично вручили напиток, произошел контакт «глаза в глаза». При контрасте температур у человека меняется кровоток, уровень напряжения спадает. Так что он расслабится и примет вас как родного. А в жару, наоборот, предложите что-то охлаждающее.

7. Не спешите «покорять» начальство

Если начнете свою трудовую деятельность с того, что будете постоянно бегать в кабинет к руководству, придумывая всевозможные поводы и. инициативы, это вряд ли понравится другим сотрудникам. Да и сам начальник от такой «атаки» не будет в восторге.

8. Задавайте как можно меньше вопросов

От новичка все ждут интересных предложений, решений проблем. Если человек старается, не боится рисковать, ошибаться и брать на себя ответственность — такой сотрудник нужен всем.

Наталья Дьячкова