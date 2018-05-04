Барнаульские специалисты определяют активность уреазы по ГОСТу

Высокая активность уреазы

Уреаза — гидролитический фермент из группы амидаз, обладающий специфическим свойством катализировать гидролиз мочевины до диоксида углерода и аммиака.

В сыром виде соя в кормоприготовлении не применяется из-за специфических неприятных вяжущего вкуса и запаха и низкой переваримости, обусловленной антипитательными веществами, большинство из которых имеют белковую природу. Сырой сое необходима обработка, которая приведет к дезодорации бобов и значительному изменению его химических и биологических комплексов, повышению пищевой ценности, освобождению от веществ дурно пахнущих и сдерживающих усвоение белков. Таким образом сырые соевые бобы оказывают пагубный эффект на моногастричных животных (цыплят, свиней, кроликов), сказывающийся в слабом росте и плохой утилизации корма.

Экструдирование — это сложный процесс, который протекает под действием механических усилий при условии присутствия влаги и высокотемпературного воздействия, что позволяет инактивировать антипитательные свойства данного продукта до безопасного уровня.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» определение активности уреазы проводится по ГОСТ 13979.9-69 на иономере И -160 МИ.

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