Скоро выпускной: 5 доступных способов отбеливания зубов

Близятся даты выпускных и последних звонков в школе, и ваша старшеклассница (или старшеклассник) непременно захочет выглядеть на все сто. Разумеется, улыбка ослепительной белизны обязательна, но можно ли проводить отбеливание, домашнее или профессиональное, юношам и девушкам 17-18 лет?

Марина Колесниченко , стоматолог, главный врач Beauty Line, помогла «Летидору» разобраться со всеми тонкостями отбеливания зубов дома и в кабинете врача.

Можно ли подросткам отбеливать зубы

Выпускникам 17-18 лет вполне можно проходить процедуру отбеливания. Нельзя ее делать только до 16 лет, так как до этого возраста происходит процесс формирования эмали, и вмешиваться в его ход не стоит.

Однако подросткам лучше не проводить домашнее отбеливание, потому что они могут повредить эмаль: хотя она уже и зрелая в 17-18 лет, но еще не слишком устойчива к внешним воздействиям.

Даже если родители попытаются проконтролировать домашнее отбеливание, то, не будучи профессионалами, они не смогут оценить, правильно ли их ребенок выполняет все действия.

Часто бывает, что подросток переусердствовал с отбеливающим препаратом и начинает травмировать слизистую — десны и щеки.

Лучше обратиться к профессиональному отбеливанию в клинике, где врач подберет наиболее щадящий метод работы для подростков. Есть специальные препараты, рассчитанные именно на чувствительную эмаль, чтобы не причинить ей ни малейшего вреда.

Если родители все же хотят выбрать именно домашнюю систему, то это тоже нужно делать вместе со стоматологом — он, исходя из оценки состояния зубов подростка, наличия кариозных процессов и пломб, подберет наилучший метод.

Противопоказания для отбеливания зубов у подростков

Кариозные полости являются противопоказанием для отбеливания: в ходе процедуры в поврежденную эмаль в области кариеса может попасть отбеливающий препарат, который будет дополнительно раздражать нерв и вызовет боль.

Ювенильный пародонтит, который часто встречается у подростков, также выступает противопоказанием для отбеливания.

Он развивается из-за гормональной перестройки организма и выражается в том, что десна становится красной, отечной, кровоточит при касании. В такой ситуации перед отбеливанием нужно привести в порядок десны.

Альтернативой отбеливанию может стать профессиональная гигиеническая чистка зубов на аппарате Air Flow. Зубы под напором обрабатываются потоком воздуха, воды и порошка на основе соды, кристаллы которой после особой обработки становятся мелкими шариками. Эта процедура поможет удалить налет и пигменты, вернуть зубам естественный свет, отчего они будут заметно светлее.

Отбеливание завершается полировкой и фторированием, а также врач может рекомендовать препараты для укрепления эмали.

Она является своего рода линзой, преломляющей свет и закрывающей дентин, где находятся заложенные еще до рождения пигменты зуба. Потому когда эмаль становится толще, то и зубы выглядят белее.

А вот аллергии на отбеливающие препараты, которой опасаются некоторые родители, как правило, не бывает, потому что отбеливание происходит с помощью гелей на основе перекиси водорода.

Во время процедуры она распадается на кислород и воду, а на них организм реагирует спокойно, так как и кислород, и вода — важнейшие составляющие части окружающей нас среды, и с ними мы взаимодействуем не просто ежедневно, а практически ежеминутно.

Три способа домашнего отбеливания

Если врач подобрал вашему подростку метод домашнего отбеливания, то тут в первую очередь стоит обратить внимание на то, какого типа это отбеливание.

Всего их три: пасты, стрипсы и системы домашнего отбеливания.

Пастытоже делятся на три вида: на базе перекиси водорода, с отбеливающими ферментами либо с абразивными веществами. Стрипсы и домашние системы практически всегда работают на основе перекиси водорода.

Стрипсы— это полоски, чаще всего на основе желатина, которые нужно наклеивать на зубы примерно на полчаса, чтобы подействовал состав с перекисью водорода. В полости рта перекись распадается на воду и кислород, который окисляет пигменты на поверхности зуба и таким образом их осветляет.

Аналогично действуют отбеливающие пасты с перекисью. Пасты с абразивом, в роли которого выступает активированный уголь, частицы соды и т. д., просто снимают налет с поверхности зубов. Пасты с ферментами (чаще всего это папаин, содержащийся в папайе) с помощью кислой реакции удаляют и налет, и пигментацию после красящих продуктов — кофе, какао, шоколада, красных ягод, свеклы и т. п.

Системы домашнего отбеливаниясостоят из капы и геля, который следует в нее поместить. Затем капу надевают на зубы на ночь или ежедневно на 15-20 минут. Под действием геля зубы становятся светлее. Иногда такие системы продаются вместе с лампочками, усиливающими действие геля.

Особенности домашнего отбеливания

Важно учитывать два момента. Во-первых, избыток перекиси во рту может вызывать развитие кандидозов или стоматитов, а также убить полезные микроорганизмы.

Во-вторых, при слишком активном использовании паст с абразивом можно попросту соскрести эмаль с зубов. Потому не стоит слишком усердствовать, чтобы не повредить зубы и десны.

Домашнее отбеливание всегда требует времени, то есть при подготовке к выпускному использовать такие методы нужно заранее, как минимум за 3-4 недели до события.

Срок, за который улыбка станет белее, зависит от выбранного метода и состояния зубов.

И, наконец, получить с помощью домашнего отбеливания по-настоящему долговременный результат нельзя. Такие системы, как правило, снимают с зубов налет и осветляют пятна на поверхности, оставшиеся после употребления красящих продуктов. Но они не могут проникнуть вглубь зуба, к дентину, где находятся пигменты, определяющие его цвет. Даже капы с гелем не будут настолько эффективны, как профессиональное отбеливание.

Профессиональное отбеливание: фото и лазер

Принцип действия у обоих видов профессионального отбеливания одинаков: гель на основе все той же перекиси водорода наносят за зубы и обрабатывают светом лазера или фотосистем. Но, в отличие от домашнего отбеливания, за счет световой волны кислород из этого геля проникает в глубину зуба, доходит до дентина и осветляет заложенные в нем пигменты.

Причем такое отбеливание фактически на всю жизнь, цвет зуба после этой процедуры никогда не станет снова желтоватым или сероватым и навсегда останется светлым.

Достаточно будет поддерживать здоровый образ жизни, ухаживать за зубами и регулярно проходить профессиональную чистку.

Но в чем же тогда разница между лазерным и фотоотбеливанием? А разница в пучке света, который направлен на гель. У фотосистем эти пучки не сфокусированы, обладают разной длиной волны и не могут сосредоточиться строго в одной точке, а потому сильнее рассеиваются. Свет лазера намного эффективнее, поскольку пучок такого света с одной длиной волны, он не рассеивается и падает в строго определенную точку, то есть намного более сфокусирован, чем у фотосистем.

Значительным плюсом фотоотбеливания является его сравнительно невысокая цена. Оно успешно справляется с осветлением зубов до десяти тонов, но может вызывать неприятные ощущения во время и после процедуры, что отрицательно сказывается на чувствительных зубах, а также не оказывает никакого лечебного эффекта.

С помощью лазерного отбеливания можно добиться осветления на 12 тонов. Ни в ходе отбеливания, ни после него не возникает боли или дискомфорта, и потому оно подходит для чувствительных зубов.

Также отметим, что зеленый лазер, самый современный на сегодняшний день, способен укреплять эмаль, уменьшая расстояние между призмами, из которых она состоит. Недостаток такого отбеливания только его высокая стоимость.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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