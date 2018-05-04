Ещё
Как выбрать картофель для посадки?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выбрать картофель для посадки? 

АиФ — Алтай 22 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
С наступлением тепла дачники начинают беспокоиться о посадке картофеля. Зачастую они ждут, когда распустятся почки на березе. Это означает, что почва достаточно прогрелась.
Метод посадки у каждого дачника свой, а вот с выбором картофеля сталкивается каждый. Как же выбрать хороший посадочный материал?
«Лучше приобретать картофель, выращенный Западно-сибирской опытной станцией, и те сорта, которые рекомендованы для выращивания в Сибири. Необходимо перед покупкой посмотреть сертификат качества, где указан производитель», — говорит председатель регионального отделения Союза садоводов России Владимир Марков.
Можно также обменяться посадочным материалом с родственниками и соседями. По сути, к размерам клубней нет никаких требований, главное, чтобы они были сухими и без каких-либо повреждений, в том числе гнили. Но опытные дачники все же отдают предпочтение клубням размером с куриное яйцо.
Перед посадкой клубни необходимо обработать. Сейчас в магазинах достаточно большой выбор препаратов от колорадского жука, проволочника и т.д. Не стоит забывать и о правильном уходе. Это и своевременная посадка, прополка, окучивание, полив и подкормка (в зависимости от наличия питательных веществ). Владимир Марков называл основные ошибки дачников:
ранняя посадка, когда почва не прогрелась;полив холодной водой;чрезмерная подкормка или внесение в почву много азота;окучивание в период высокой температуры и сухой почвы; поздний полив картофеля.
АиФ — Алтай: последние новости
Барнаульские специалисты определяют активность уреазы по ГОСТу В барнаульских загсах откроют комнаты примирения для супругов? Фонд Александра Прокопьева помогает алтайскому аэробисту
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изменения Бузовой шокировали фанатов94
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников28
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Названы 5 привычек, которые продлят жизнь2
Бабкина показала фото в купальнике38
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение