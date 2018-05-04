Как выбрать картофель для посадки?

С наступлением тепла дачники начинают беспокоиться о посадке картофеля. Зачастую они ждут, когда распустятся почки на березе. Это означает, что почва достаточно прогрелась.

Метод посадки у каждого дачника свой, а вот с выбором картофеля сталкивается каждый. Как же выбрать хороший посадочный материал?

«Лучше приобретать картофель, выращенный Западно-сибирской опытной станцией, и те сорта, которые рекомендованы для выращивания в Сибири. Необходимо перед покупкой посмотреть сертификат качества, где указан производитель», — говорит председатель регионального отделения Союза садоводов России Владимир Марков

Можно также обменяться посадочным материалом с родственниками и соседями. По сути, к размерам клубней нет никаких требований, главное, чтобы они были сухими и без каких-либо повреждений, в том числе гнили. Но опытные дачники все же отдают предпочтение клубням размером с куриное яйцо.

Перед посадкой клубни необходимо обработать. Сейчас в магазинах достаточно большой выбор препаратов от колорадского жука, проволочника и т.д. Не стоит забывать и о правильном уходе. Это и своевременная посадка, прополка, окучивание, полив и подкормка (в зависимости от наличия питательных веществ). Владимир Марков называл основные ошибки дачников:

ранняя посадка, когда почва не прогрелась;полив холодной водой;чрезмерная подкормка или внесение в почву много азота;окучивание в период высокой температуры и сухой почвы; поздний полив картофеля.