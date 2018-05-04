«Нас проверяли серьезно». «Самотлорнефтегаз» занял первое место в смотре-конкурсе «Залог успеха — безопасный труд»

Помимо этого три сотрудника предприятия приняли участие в конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

Надежда Цыбулькина, лаборант химического анализа, рассказала, что может с закрытыми глазами оказать первую помощь человеку, пострадавшему от удара током. Именно за такие глубокие знания, как теоретические, так и практические, Надежда удостоилась именной награды в конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». Заявки на участие подали 30 представителя из 19 организаций города.

«Нас проверяли серьезно. Я даже думала, что допустила слишком много ошибок, но, оказалось, условного пострадавшего я спасла. Надеюсь, мне никогда эти навыки не пригодятся, но «хочешь мира — готовься к войне». Я к этой «войне», надеюсь, готова», — рассказала Надежда Цыбулькина.

Кроме нее, награды смотра-конкурса получили еще двое сотрудников предприятия «Самотлорнефтегаз». Среди них и лаборант химического анализа АО «Самотлорнефтегаз» Ирина Кузнецова

м «Я не раз была победителем конкурсов профмастерства, поэтому публичные выступления для меня привычны. Но волнение все равно было, — говорит Ирина Кузнецова. — С другой стороны — уверенность в своих силах. У нас на предприятии большое внимание уделяется вопросам охраны труда. Постоянно идет обучение в этом направлении. Вот я, например, уже прошла обучение на помощника медика. Знаете, теперь в любой ситуацию не растеряюсь».

Лаборант химического анализа АО «Самотлорнефтегаз» Александра Мельникова также в числе призеров.

«Я работаю всего полгода, — рассказывает она. — Но мне все же дали шанс попробовать свои силы. Именно так набираются опыта. Честно, не совсем довольна своим выступлением, но на ошибках, как известно, учатся. Для меня сложнее всего было учиться оказанию первой неотложной помощи. Но это те навыки, которые необходимы каждому в жизни, особенно если ты работаешь на производстве. За полгода работы уже пришло понимание: безопасность труда — это не пустой звук, не формальность, прописанная на бумаге. У нас в Обществе к этому серьезное отношение».

В этом году участников оценивали довольно строго, рассказали организаторы. Все из-за постоянно изменяющихся требований к безопасности на производстве. Потому и победили те, кто работает на опережение, кто постоянно повышает требования к самому себе.