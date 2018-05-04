Смертельная красота: 12 моделей, которые покончили с собой 

Мир моды жесток и опасен. И это не просто слова. Бесконечные кастинги, постоянное давление со стороны агентов и дизайнеров, жесткая конкуренция — все это ложится тяжелым грузом на плечи юных девушек и юношей, решивших связать свою жизнь с fashion-индустрией. Реальность мало чем похожа на ту сказку, которую многие рисуют в своем воображении, рассматривая красивые фотографии в глянцевых журналах.
Девушки, демонстрирующие последние коллекции и снимающиеся для глянца, подвержены сильнейшим стрессам, депрессии, и душевные расстройства не обходят их стороной. Одним удается справляться со всем этим, другим, увы, нет.
Источник: woman.ru
Рауда Атиф
Дата смерти — 31 марта 2017 года.
Обладательница «самых красивых глаз» в мировой fashion-индустрии была найдена мертвой в своей комнате в студенческом общежитии. Причины, побудившие девушку свести счеты с жизнью, до сих пор остаются неизвестными.
Несмотря на официальные результаты следствия, отец 21-летней модели считает, что его дочь убили.
Рауда Атиф.
Вивека Бабаджи
Дата смерти — 25 июня 2010 года.
Еще одна представительница индийской fashion-индустрии, модель и известная болливудская актриса Вивека Бабаджи была обнаружена мертвой в своей квартире в Мумбае.
Найденные в личном дневнике модели записи, а также показания членов ее семьи свидетельствуют о том, что причиной трагедии стала несчастная любовь.
Последняя запись в дневнике девушки гласит: «Гаутам, ты убил меня…» Эти слова относились к ее бойфренду, биржевому брокеру Гаутаму Вохру, отношения с которым в последнее время у Вивеки не складывались.
Вивека Бабаджи.
Том Никон
Дата смерти — 18 июня 2010 года.
Случай с Томом стал самым обсуждаемым в сети. Молодой человек покончил с собой накануне мужской Недели моды в Милане, в рамках которой должен был принимать участие в показах Versace, Giorgio Armani и других брендов.
Полиция подозревает, что 22-летний манекенщик покончил с собой по личным причинам: за несколько дней до смерти он расстался с девушкой.
Том Никон много снимался для GQ и Vogue, был любимчиком Донателлы Версаче и Кима Джонса, отвечающего за мужскую линию Louis Vuitton, а также являлся лицом Дома Burberry.
Дол Ким Дата смерти — 19 ноября 2009 года.
К 20 годам девушка, начавшая модельную карьеру в возрасте 13 лет, страдала от хронической депрессии, эмоциональной нестабильности и бессонницы. Незадолго до суицида, который Дол совершила в своей парижской квартире, она звонила одной из ближайших подруг и делилась тем, что ей тяжело и она не знает, как жить дальше.
В истории Дол Ким шокирующим является еще и то, что врачи подозревали у нее раздвоение личности.
Дол Ким называли «азиатской Кейт Мосс», и ее карьера складывалась так же головокружительно, как и у британской манекенщицы.
Дол Ким появлялась на обложках многих известных журналов, а у себя на родине, в Южной Корее, дважды становилась главной героиней Vogue. С осени 2007 года она участвовала в каждом показе Chanel: Карл Лагерфельд называл ее своей музой.
Некоторые поклонники склонны верить в то, что особую роль в жизни девушки сыграло ее имя, которое можно перевести как «много печали».
Люси Гордон
Дата смерти — 20 мая 2009 года.
Официальной причиной суицида называют реакцию девушки на самоубийство ее близкого друга, после которого она находилась в подавленном состоянии.
В конце 1990-х — начале 2000-х Люси Гордон много снималась в рекламе и сотрудничала с дизайнерами. Последние любили ее за внешность, идеально подходящую к главным трендам того времени — андрогинности и минимализму.
Люси была востребована не только в модельном, но и в кинобизнесе. Девушка сыграла в фильмах «Человек-паук 3: враг в отражении», «Русские куклы», «Четыре пера», а ее последней работой в кино стала роль Джейн Биркин в автобиографической драме «Генсбур. Любовь хулигана».
Руслана Коршунова
Дата смерти — 28 июня 2008 года.
Трагическую историю Русланы Коршуновой знают многие — за несколько дней до своего 21-летия девушка выпала из окна своей манхэттеновской квартиры с высоты 9-го этажа.
Многих друзей и поклонников Русланы до сих пор мучает вопрос, что же произошло в тот день на самом деле — суицид или убийство. По словам близких, незадолго до происшествия девушка вернулась из Парижа, где принимала участие в показах, и выглядела очень счастливой.
Американские дизайнеры тех лет считали Коршунову главной звездой, а fashion-журналисты называли ее «Рапунцель».
Одной из самых известных кампаний с участием Русланы стала фотосессия для рекламы аромата Nina от Nina Ricci.
Существует версия, что девушка решила расстаться с жизнью после посещения тренингов личностного роста.
Руслана Коршунова.
Хэйли Мэри Кол Дата смерти — 11 октября 2008 года.
Хэйли Мэри Кол нельзя назвать той, чье имя знал весь мир. Однако в нулевые она была весьма востребованной моделью.
Причины самоубийства Хэйли неизвестны: она много снималась для глянца, принимала участие в показах, а за несколько месяцев до происшествия переехала жить в Милан, где подписала выгодный контракт с одним из модельных агентств.
Хэйли Мэри Кол.
Наташа Дункан
Дата смерти — 23 июля 2001 года.
Одна из первых plus-size-моделей Наташа Дункан, по сообщениям в СМИ, страдала от психологического расстройства и эмоциональной нестабильности. Тело девушки обнаружила ее соседка по квартире.
По словам брата погибшей, незадолго до смерти она жаловалась ему на проблемы с бойфрендом.
Обладательница рыжих волос и зеленых глаз имела все шансы стать настоящей супермоделью plus-size.
Дата смерти — 1 июля 1996 года.
Марго Хемингуэй — известная модель 70-90-х годов и внучка писателя Эрнеста Хэмингуэя — свела счеты с жизнью за день до годовщины самоубийства своего знаменитого деда.
В те времена знаменитая фамилия в fashion-индустрии не имела большого значения. Удачная модельная карьера Марго сложилась благодаря ее высокому росту (180 сантиметров) и эффектной внешности. Широкие и густые брови были главной гордостью Хемингуэй.
Став востребованной, девушка прошла через все круги ада модельного бизнеса — изнуряла себя диетами и тренировками, впоследствии страдала от булимии и анорексии и в конце концов пристрастилась к алкоголю и запрещенным препаратам.
Ее фотографии украшали обложки главных глянцевых журналов.
Она первая получила за съемку баснословный по тем временам гонорар в 1 миллион долларов.
В 1975 году журнал Time поместил портрет девушки на обложку и назвал ее «лицом поколения и самой желанной моделью Америки».
О звездном статусе манекенщицы говорил и тот факт, что она всегда была в списке желанных гостей на самых громких светских мероприятиях.
Марго Хемингуэй с Иваной Трамп (на фото справа) и актрисой Жаклин Смит, 1990 год.
Покорив fashion-индустрию, Марго Хемингуэй решила стать звездой и в мире кино. Увы, несколько картин с ее участием были встречены критиками крайне отрицательно. Неудачи в этой сфере, подорванное здоровье, а также два неблагополучных брака негативно сказались на психическом состоянии манекенщицы и привели к известным нам событиям.
Вспоминая историю Марго Хемингуэй, журналисты любят цитировать слова своего коллеги Дина Барта Петитклерка, сказавшего: «Она никогда не верила в переселение душ. Но я уверен, что где-то в африканских прериях бродит гепард с глазами и сердцем Марго».
Дата смерти — 15 ноября 1987 года.
Если углубляться в историю, то нельзя не вспомнить имя Регины Збарской. Одна из самых знаменитых советских манекенщиц умерла в психиатрической больнице в возрасте 52 лет. Третья попытка суицида оказалась успешной.
О причинах случившегося говорили многие, но большинство сошлось во мнении, что всему виной стало предательство любимого человека и невостребованность в профессии.
А может быть, все дело в книге «Сто ночей с Региной Збарской», ставшей настоящей сенсацией за границей? Ее автором был последний возлюбленный Збарской, югославский журналист, не погнушавшийся опубликовать признания любимой женщины в том, что ей приходилось писать доносы на коллег по цеху, разбавить их интимными подробностями и сопроводить текст откровенными фото.
Все это сказалось на модельной карьере Регины, и она потеряла свой титул «королевы подиума».