Смертельная красота: 12 моделей, которые покончили с собой

Мир моды жесток и опасен. И это не просто слова. Бесконечные кастинги, постоянное давление со стороны агентов и дизайнеров, жесткая конкуренция — все это ложится тяжелым грузом на плечи юных девушек и юношей, решивших связать свою жизнь с fashion-индустрией. Реальность мало чем похожа на ту сказку, которую многие рисуют в своем воображении, рассматривая красивые фотографии в глянцевых журналах.

Девушки, демонстрирующие последние коллекции и снимающиеся для глянца, подвержены сильнейшим стрессам, депрессии, и душевные расстройства не обходят их стороной. Одним удается справляться со всем этим, другим, увы, нет.

Рауда Атиф

Дата смерти — 31 марта 2017 года.

Обладательница «самых красивых глаз» в мировой fashion-индустрии была найдена мертвой в своей комнате в студенческом общежитии. Причины, побудившие девушку свести счеты с жизнью, до сих пор остаются неизвестными.

Несмотря на официальные результаты следствия, отец 21-летней модели считает, что его дочь убили.

Рауда Атиф.

Вивека Бабаджи

Дата смерти — 25 июня 2010 года.

Еще одна представительница индийской fashion-индустрии, модель и известная болливудская актриса Вивека Бабаджи была обнаружена мертвой в своей квартире в Мумбае.

Найденные в личном дневнике модели записи, а также показания членов ее семьи свидетельствуют о том, что причиной трагедии стала несчастная любовь.

Последняя запись в дневнике девушки гласит: «Гаутам, ты убил меня…» Эти слова относились к ее бойфренду, биржевому брокеру Гаутаму Вохру, отношения с которым в последнее время у Вивеки не складывались.

Вивека Бабаджи.

Том Никон

Дата смерти — 18 июня 2010 года.

Случай с Томом стал самым обсуждаемым в сети. Молодой человек покончил с собой накануне мужской Недели моды в Милане, в рамках которой должен был принимать участие в показах Versace, Giorgio Armani и других брендов.

Полиция подозревает, что 22-летний манекенщик покончил с собой по личным причинам: за несколько дней до смерти он расстался с девушкой.

Том Никон много снимался для GQ и Vogue, был любимчиком Донателлы Версаче и Кима Джонса , отвечающего за мужскую линию Louis Vuitton , а также являлся лицом Дома Burberry.

Дол Ким Дата смерти — 19 ноября 2009 года.

К 20 годам девушка, начавшая модельную карьеру в возрасте 13 лет, страдала от хронической депрессии, эмоциональной нестабильности и бессонницы. Незадолго до суицида, который Дол совершила в своей парижской квартире, она звонила одной из ближайших подруг и делилась тем, что ей тяжело и она не знает, как жить дальше.

В истории Дол Ким шокирующим является еще и то, что врачи подозревали у нее раздвоение личности.

Дол Ким называли «азиатской Кейт Мосс », и ее карьера складывалась так же головокружительно, как и у британской манекенщицы.

Дол Ким появлялась на обложках многих известных журналов, а у себя на родине, в Южной Корее, дважды становилась главной героиней Vogue. С осени 2007 года она участвовала в каждом показе Chanel Карл Лагерфельд называл ее своей музой.

Некоторые поклонники склонны верить в то, что особую роль в жизни девушки сыграло ее имя, которое можно перевести как «много печали».

Люси Гордон

Дата смерти — 20 мая 2009 года.

Официальной причиной суицида называют реакцию девушки на самоубийство ее близкого друга, после которого она находилась в подавленном состоянии.

В конце 1990-х — начале 2000-х Люси Гордон много снималась в рекламе и сотрудничала с дизайнерами. Последние любили ее за внешность, идеально подходящую к главным трендам того времени — андрогинности и минимализму.

Люси была востребована не только в модельном, но и в кинобизнесе. Девушка сыграла в фильмах «Человек-паук 3: враг в отражении», «Русские куклы», «Четыре пера», а ее последней работой в кино стала роль Джейн Биркин в автобиографической драме «Генсбур. Любовь хулигана».

Руслана Коршунова

Дата смерти — 28 июня 2008 года.

Трагическую историю Русланы Коршуновой знают многие — за несколько дней до своего 21-летия девушка выпала из окна своей манхэттеновской квартиры с высоты 9-го этажа.

Многих друзей и поклонников Русланы до сих пор мучает вопрос, что же произошло в тот день на самом деле — суицид или убийство. По словам близких, незадолго до происшествия девушка вернулась из Парижа, где принимала участие в показах, и выглядела очень счастливой.

Американские дизайнеры тех лет считали Коршунову главной звездой, а fashion-журналисты называли ее «Рапунцель».

Одной из самых известных кампаний с участием Русланы стала фотосессия для рекламы аромата Nina от Nina Ricci.

Существует версия, что девушка решила расстаться с жизнью после посещения тренингов личностного роста.

Руслана Коршунова.

Хэйли Мэри Кол Дата смерти — 11 октября 2008 года.

Хэйли Мэри Кол нельзя назвать той, чье имя знал весь мир. Однако в нулевые она была весьма востребованной моделью.

Причины самоубийства Хэйли неизвестны: она много снималась для глянца, принимала участие в показах, а за несколько месяцев до происшествия переехала жить в Милан, где подписала выгодный контракт с одним из модельных агентств.

Хэйли Мэри Кол.

Наташа Дункан

Дата смерти — 23 июля 2001 года.

Одна из первых plus-size-моделей Наташа Дункан, по сообщениям в СМИ, страдала от психологического расстройства и эмоциональной нестабильности. Тело девушки обнаружила ее соседка по квартире.

По словам брата погибшей, незадолго до смерти она жаловалась ему на проблемы с бойфрендом.

Обладательница рыжих волос и зеленых глаз имела все шансы стать настоящей супермоделью plus-size.

Дата смерти — 1 июля 1996 года.

Марго Хемингуэй — известная модель 70-90-х годов и внучка писателя Эрнеста Хэмингуэя — свела счеты с жизнью за день до годовщины самоубийства своего знаменитого деда.

В те времена знаменитая фамилия в fashion-индустрии не имела большого значения. Удачная модельная карьера Марго сложилась благодаря ее высокому росту (180 сантиметров) и эффектной внешности. Широкие и густые брови были главной гордостью Хемингуэй.

Став востребованной, девушка прошла через все круги ада модельного бизнеса — изнуряла себя диетами и тренировками, впоследствии страдала от булимии и анорексии и в конце концов пристрастилась к алкоголю и запрещенным препаратам.

Ее фотографии украшали обложки главных глянцевых журналов.

Она первая получила за съемку баснословный по тем временам гонорар в 1 миллион долларов.

В 1975 году журнал Time поместил портрет девушки на обложку и назвал ее «лицом поколения и самой желанной моделью Америки».

О звездном статусе манекенщицы говорил и тот факт, что она всегда была в списке желанных гостей на самых громких светских мероприятиях.

Марго Хемингуэй с Иваной Трамп (на фото справа) и актрисой Жаклин Смит , 1990 год.

Покорив fashion-индустрию, Марго Хемингуэй решила стать звездой и в мире кино. Увы, несколько картин с ее участием были встречены критиками крайне отрицательно. Неудачи в этой сфере, подорванное здоровье, а также два неблагополучных брака негативно сказались на психическом состоянии манекенщицы и привели к известным нам событиям.

Вспоминая историю Марго Хемингуэй, журналисты любят цитировать слова своего коллеги Дина Барта Петитклерка, сказавшего: «Она никогда не верила в переселение душ. Но я уверен, что где-то в африканских прериях бродит гепард с глазами и сердцем Марго».

Дата смерти — 15 ноября 1987 года.

Если углубляться в историю, то нельзя не вспомнить имя Регины Збарской. Одна из самых знаменитых советских манекенщиц умерла в психиатрической больнице в возрасте 52 лет. Третья попытка суицида оказалась успешной.

О причинах случившегося говорили многие, но большинство сошлось во мнении, что всему виной стало предательство любимого человека и невостребованность в профессии.

А может быть, все дело в книге «Сто ночей с Региной Збарской», ставшей настоящей сенсацией за границей? Ее автором был последний возлюбленный Збарской, югославский журналист, не погнушавшийся опубликовать признания любимой женщины в том, что ей приходилось писать доносы на коллег по цеху, разбавить их интимными подробностями и сопроводить текст откровенными фото.

Все это сказалось на модельной карьере Регины, и она потеряла свой титул «королевы подиума».