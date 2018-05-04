Самые известные супермодели 90-х: что с ними стало

Наоми Кэмпбелл до сих пор радует своих поклонников многочисленными фотосессиями для глянцевых изданий и рекламных компаний. Также самая неуравновешенная супермодель активно занимается благотворительностью и продолжает покорять новые высоты в сфере моды, правда, уже в качестве редактора британского Vogue. Семьей черная пантера так и не обзавелась, зато сейчас состоит в отношениях с репером, который младше ее на 12 лет. И мы за нее очень рады, хоть и болели за Доронина.

А вот Стефани Сеймур прочно занялась своей семьей и собственным брендом нижнего белья raven and sparrow. Кстати говоря, Стефани очень удачно вышла замуж девелопера недвижимости и коллекционера современного искусства, Питера Бранта, от которого имеет двух сыновей и дочь. Правда, слишком тесные объятия и поцелуи в губы на пляже со своим сыном Питером Брантом младшим и практический развод супругов в 20010 году немного подпортили репутацию идеального семейства.

К сожалению, судьба этой красотки из 90-х сложилась не так удачно, как у ее коллег по цеху. В 2006 году Линда родила сына от предпринимателя Франсуа Анри-Пино, который бросил 41-летнюю мать своего ребенка еще до родов. Прийти в форму Евангелисте так и не удалось, так что в отличии от своих подруг не радует нас периодическими появлениями на подиумах и обложках.

Кристи Тарлингтон

Кристи всегда умела во всем соблюсти баланс. Пожалуй, она одна из тех немногих, кто не попадал в громкие скандалы, будучи на пике славы. Тарлингтон растит в счастливом браке двоих детей, ведет активный и здоровый образ жизни и занимается благотворительностью вместе с брендом IMEDEEN, лицом которого она и является. Так как модель испытывала серьезные проблемы во время родов, от которых многие женщины даже умирают, она решила сосредоточить свои ресурсы и силы именно в этой сфере благотворительности.

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс вовремя сообразила, что на одной красивой внешности далеко не уедешь и стала звездой дневного шоу, даже получив за это награду Эмми. Хотя Вы, наверное, слышали только о «Топ-модель по-американски», но Тайра вела совместное шоу с Эштоном Кутчером «Красота наизнанку», ток-шоу «Шоу Тайры Бэнкс» (как вечерний Ургант), реалити-шоу Stylista и «В Америке есть таланты». Хотя все мы помним, как Тайра на своем шоу говорила «Неужели ребенок важнее твоей карьеры», модель очень переживала из-за того, что не могла подарить своему возлюбленному фотографу Йорку Асла ребенка, что пара прибегнула к услугам суррогатной матери.

Объединив свой потрясающий генофонд с Рэнди Гербером , бывшая супермодель вырастила себе достойную замену в лице дочки Кайи и сына Пресли. Синди до сих пор продолжает сниматься для журналов и даже приняла участие в показе в память о Джанни Версаче , однако Кроуфорд довольно ревностно относится к славе дочери, отказываясь дальше ходить одновременно с Кайей по одному и тому же подиуму.

Прилично подпортив свою жизнь и карьеру историями с наркотическими веществами, Кейт Мосс удалось реабилитироваться и взять себя в руки. На данный момент модель вместе со своей подругой Наоми Кэмпбелл занимает пост редактора в британском Vogue, руководит собственным модельным агенством и продолжает переодически сотрудничать с разными домами мод. К примеру, недавно Кейт снялась в рекламной компании для YSL.