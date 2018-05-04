Наталья Водянова и Антуан Арно отпраздновали четырехлетие сына

Уже около семи лет Наталья Водянова счастлива в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно . У них есть общие дети Максим и Роман. Также у русской модели есть старшие дети от предыдущих отношений, которые также живут с ней и ее новым избранником. Недавно 16-летний сын Лукас познакомил свою знаменитую маму со своей девушкой. Они все вместе пообедали, когда отдыхали в Барселоне.

Наталья успевает строить свою карьеру, воспитывать детей и уделять время своей «особенной» сестре, которая страдает тяжелой формой ДЦП. Вот недавно она слетала в России и уже вернулась домой. В Париже она сразу попала на праздник. Один из ее сыновей с Антуаном Арно отмечал свой день рождения. Модель опубликовала фото с Максимом, которое было сделано в ресторане. Она была облачена в серый пиджак и цветастую блузку, а именинник в синий пиджак и брюки. «Мама вернулась и сегодня Максим праздновал свой 4 день варенья. Он сам выбирал гостей на праздник и свой праздничный наряд. Ему исполнилось 4! Ой, то ли еще будет!», — написала Водянова.

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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие в очередной раз восхитились тем, какая модель необыкновенная мама. «Сколько материнской любви в глазах! С днюхой малыша — счастья ему и здоровья!», «Вы светитесь красотой и добротой, очень приятно смотреть на вас», «Наташа, такой классный сыночек! И ты!», — прокомментировали снимок подписчики. Позже Наталья отправилась гулять с именинником по парку и ловить кроликов, которые там обитают. Арно и его возлюбленная очень любят детей и всегда каждому уделяют внимание.

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