Родные Хлое Кардашьян все еще в ярости из-за скандала с изменами Тристана Томпсона

Несмотря на то что Хлое Кардашьян вместе со своей новорожденной дочерью сейчас находится довольно далеко от своих родных (она продолжает оставаться в Кливленде, в то время как ее близкие живут в Калабасасе), поддержку от них она тем не менее получает сполна. А это для нее сейчас крайне важно — ведь новости о том, что ее возлюбленный Тристан Томпсон изменял ей во время ее беременности, стали для нее настоящим шоком и даже вызвали преждевеременные схватки. К счастью, роды прошли благополучно и Хлое родила здоровую девочку. Однако от предательства отца своего ребенка она не отошла до сих пор.

Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян

Как сообщил инсайдер, близкие Хлое тоже не оправились от новостей о его изменах и до сих пор сильно на него злятся.

Сестры Хлое и их мать Крис все еще в ярости, хотя страсти все же немного улеглись, так как они ожидали от него нечто подобное,

— рассказал источник.

Сама же Хлое, по его словам, сейчас целиком и полностью посвящает себя своей дочери Тру и пытается забыть о предательстве бывшего возлюбленного.

Хлое старается фокусироваться на позитивных моментах. Ей нравится быть мамой. Она воспитывает прекрасную девочку и делает все, чтобы ее дочь и она сама были здоровыми — как морально, так и физически,

— заключил он.

Хлое Кардашьян