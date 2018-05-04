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Родные Хлое Кардашьян все еще в ярости из-за скандала с изменами Тристана Томпсона
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Родные Хлое Кардашьян все еще в ярости из-за скандала с изменами Тристана Томпсона 

Карельские вести 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлое Кардашьян
Несмотря на то что Хлое Кардашьян вместе со своей новорожденной дочерью сейчас находится довольно далеко от своих родных (она продолжает оставаться в Кливленде, в то время как ее близкие живут в Калабасасе), поддержку от них она тем не менее получает сполна. А это для нее сейчас крайне важно — ведь новости о том, что ее возлюбленный Тристан Томпсон изменял ей во время ее беременности, стали для нее настоящим шоком и даже вызвали преждевеременные схватки. К счастью, роды прошли благополучно и Хлое родила здоровую девочку. Однако от предательства отца своего ребенка она не отошла до сих пор.
Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян
Как сообщил инсайдер, близкие Хлое тоже не оправились от новостей о его изменах и до сих пор сильно на него злятся.
Сестры Хлое и их мать Крис все еще в ярости, хотя страсти все же немного улеглись, так как они ожидали от него нечто подобное,
— рассказал источник.
Сама же Хлое, по его словам, сейчас целиком и полностью посвящает себя своей дочери Тру и пытается забыть о предательстве бывшего возлюбленного.
Хлое старается фокусироваться на позитивных моментах. Ей нравится быть мамой. Она воспитывает прекрасную девочку и делает все, чтобы ее дочь и она сама были здоровыми — как морально, так и физически,
— заключил он.
Хлое Кардашьян
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