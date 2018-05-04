Ещё
За урожай: в Казахстане испытали новую технологию обработки почвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

За урожай: в Казахстане испытали новую технологию обработки почвы 

Мир24 39 минут назад
Посевные работы в Южно-Казахстанской области подходят к концу. Уже через несколько дней завершится сев хлопка, сообщает «МИР 24».
В этом году почву обрабатывают по новым технологиям. Ее разрыхляют до 70-ти сантиметров в глубину. Так проще убрать с поверхности застывшую соль и вредные вещества. Это помогает вырастить хороший урожай.
Также аграрии уже приступили к борьбе с вредителями. В прошлом году червяки и муравьи нанесли урожаю большой вред. В этом против насекомых применяется биологический метод и химические средства.
Ранее сообщалось, что республика наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Весна пришла: в Швеции устроили праздник для коров Весенняя неделя добра: как быть внимательнее друг к другу Джигурда: Мы развелись с Анисиной, но продолжаем обожать друг друга
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие сны могут указывать на проблемы с психикой
Раздувшиеся губы Семенович ужаснули поклонников36
Женщина сделала себе соски в форме сердца
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Названы 5 привычек, которые продлят жизнь2
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
26:14
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы
Еда
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение