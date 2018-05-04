За урожай: в Казахстане испытали новую технологию обработки почвы 

Посевные работы в Южно-Казахстанской области подходят к концу. Уже через несколько дней завершится сев хлопка, сообщает «МИР 24».
В этом году почву обрабатывают по новым технологиям. Ее разрыхляют до 70-ти сантиметров в глубину. Так проще убрать с поверхности застывшую соль и вредные вещества. Это помогает вырастить хороший урожай.
Также аграрии уже приступили к борьбе с вредителями. В прошлом году червяки и муравьи нанесли урожаю большой вред. В этом против насекомых применяется биологический метод и химические средства.
Ранее сообщалось, что республика наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции.
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