За урожай: в Казахстане испытали новую технологию обработки почвы

Посевные работы в Южно-Казахстанской области подходят к концу. Уже через несколько дней завершится сев хлопка, сообщает «МИР 24».

В этом году почву обрабатывают по новым технологиям. Ее разрыхляют до 70-ти сантиметров в глубину. Так проще убрать с поверхности застывшую соль и вредные вещества. Это помогает вырастить хороший урожай.

Также аграрии уже приступили к борьбе с вредителями. В прошлом году червяки и муравьи нанесли урожаю большой вред. В этом против насекомых применяется биологический метод и химические средства.

Ранее сообщалось, что республика наращивает экспорт сельскохозяйственной продукции.

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